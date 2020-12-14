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【HSBC】滙豐800萬元推大灣區獎學金　鼓勵港生赴大灣區發展（附申請資格及詳情）

環球政經 13:36 2020/12/14

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滙豐公布推出「滙豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」，鼓勵本港大學的本科生探索日後在大灣區發展，並豐富區內的人才庫，是本港首個同類獎學金計劃。滙豐表示，未來3年將資助最多100名學生，獎學金總額達800萬港元。

即日起，全港12家大學及專上學院可提名有志到大灣區升學或發展事業的全日制本科生，申請該獎學金。參加者需提交個人未來發展大計，入圍的學生會獲邀接受面試，結果將於明年6月底公布，每名獎學金得主將獲8萬港元。

滙豐表示，獎學金得主還有機會參加學長計劃，與滙豐管理人員交流，亦可跟大灣區工作的金融界領袖聯繫，拓闊人脈。

【摩笛吹奏】大摩料滙豐渣打明年可恢復派息 預測股息率分別逾4厘及3厘，請看【下一頁】

申請資格及詳情（來源：滙豐）

滙豐副主席兼行政總裁王冬勝表示，大灣區擁有多元化產業，去年的經濟總值已高達1.68萬億美元，相等於全球第12大經濟體。隨着整個區域逐步朝向數碼創新和綠色經濟的方向發展，區內對人才的需求將有增無減。他期望透過該獎學金，鼓勵香港的未來棟樑，擴闊視野，更好地規劃自己的將來。滙豐非常榮幸，能夠培育本地人才，貢獻整個區域的發展。

滙豐又表示，計劃透過特區政府剛宣布的「大灣區青年就業計劃」，聘請有意到大灣區工作的畢業生。

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責任編輯：葉卓偉

大學 王冬勝 滙豐控股（00005） 大灣區

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