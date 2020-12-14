【港股追蹤】遭機構投資者減持 青島啤酒高位回吐

憑著百威亞太（01876）上周成功被恒指公司納入成為恒指成分股，啤酒股近期可謂愈炒愈熱。當中青島啤酒（00168）整個11月累升近20%，上周三（9日）更曾升至82元的歷史高位，但高位隨即有調整，今日更有消息指股份遭機構投資者減持，股價早市最多跌8%，中午收報75.1元，跌4.5%。

外電引述銷售文件顯示，復星產業、China Momentum Investment Ltd、忠誠保險、鼎睿再保險，以及Star Insurance等公司，擬以每股75.34元至75.67元，出售青島啤酒股份，較上周五（11日）收市價78.65元，折讓3.8%至4.2%，涉及約3,100萬股。

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股份今早開市前青啤錄一手3,100萬股交叉盤以75.34元上板，相信就是這單減持動作，令股份半日成交金額超過27億元，成為今早5大成交金額股份。

高盛上周發表內需股行業報告，表示成本上漲及產品提價將是內需股明年最主要的催化劑，預期內需企業將追求毛利率擴張多於提升市場份額。



該行估計，調味品提價壓力最大、其次是啤酒，因此將啤酒股的每股收益預測上調4%，並將目標價提高了4%至14%。高盛上調百威亞太至29元；華潤啤酒目標價由則上調逾10%，至66元;至於青島啤油目標價，則由早前67.1元，調升逾13%，至76.1元，維持「中性」評級。

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記者：葉志偉