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【疫市招聘】深圳首次開放港澳居民投考公務員職位 446人爭5職位

環球政經 13:10 2020/12/14

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今年深圳市公務員考試於分別上星期六（12日）及星期日（13日）舉行，提供5個職位供港澳居民選擇，工作地點主要集中在褔田、羅湖、南山等市中心區域，今次是深圳公務員首次開放港澳居民投考。

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據中新社報導，上述5個職位涉及行政、金融、城市規劃、涉外人員管理及醫療監管等方面，配合粵港澳台大灣區發展規劃，也配合深港澳合方向，總共有446名人士報名，當中有244人報考福田褔保街道辦事處的崗位。

 

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責任編輯：潘曉豐

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