Tesla暫停部分Model S及X生產線　傳因高階車需求較Model 3低

▲ Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）日前向員工發布通告，指Model S與Model X需求較其他型號疲弱。

Tesla電動車款式愈出愈多，但並非每款車都有相同的需求。據美國當地傳媒報道，Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）日前向員工發布通告，指Model S與Model X需求較其他型號疲弱。其後通知Tesla加州生產廠員工，Model S及Model X的生產線將暫停18天。

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美國媒體CNBC報道指，Elon Musk上週發布通告，稱Tesla本季在需求問題持續下，仍有望達到較目標高的產量，要求員工在季末盡可能提高產量。惟高階車款如Model S和Model X的需求較疲弱，上季出貨量合共只佔所有出貨的11%左右，比新推出的Model 3和Model Y低。

Tesla日前向其加州Fremont工廠的工作人員發出電郵，指將會在12月24日到明年1月11日期間，暫停Model S和Model X的生產線。而在生產線工作的員工，其中一星期將可獲全額有薪假期和公衆假，剩下的則將變成無薪假，但可以申請擔任工廠其他職務。此外，Tesla也鼓勵這些員工在產線關閉期間，以自願形式協助車廠交車予客戶。

TeslaRatix網站報道則提到，Model S自從2012年上市後，雖然曾作微幅調整，但從設計層面來說，由2016年到現時仍維持不變。所以是次生產線關閉，或是要為車款引進一些極為必要的硬件升級。惟Tesla仍未對上述消息作出回應。

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責任編輯：曾曉汶