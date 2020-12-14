【反壟斷法】阿里巴巴跑輸大市閱文挫逾4%　市監局處罰50萬、「互聯網非反壟斷法外之地」

▲ 國家市監局依據反壟斷法，對阿里巴巴、閱文、順豐行政處罰50萬人民幣。

阿里巴巴 （09988） 再遭監管壓力。國家市場監管總局公布，根據《反壟斷法》規定，對阿里巴巴收購銀泰商業、閲文 （00772） 收購新麗傳媒、順豐（深：002352）旗下深圳市豐巢網絡技術收購中郵智遞科技，共三宗未依法申報違法實施經營者集中案進行調查，並於12月14日依據《反壟斷法》作出處罰決定，對阿里巴巴、閲文、深圳市豐巢網絡技術分別處以50萬元人民幣罰款。

阿里巴巴今日股價偏軟，半日跌1.6%，午後曾擴大至3%，收市報251.6元，跌2.6%，成交57.3億元；閲文午後倒跌，收市跌4.1%，報55.85元，成交額2.9億元。

阿里巴巴回應稱，接到有關部門的通知後，已按照政策指引和要求，積極整改。閲文表示，收到通知並高度重視，已嚴格按照監管部門的要求，積極整改，全面做好相關的合規申報工作。

市場監管總局反壟斷局負責人指，互聯網行業不是反壟斷法外之地，所有企業都應嚴格遵守反壟斷法律法規，維護市場公平競爭，也只有這樣，才能確保整個行業健康發展。

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編輯：陳健婷