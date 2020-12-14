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【美股期貨】Google死機無礙股價　道指期貨升逾200點、納指期貨升0.4%（不斷更新）

股市 20:46 2020/12/14

分享：

美股期貨不斷更新

美股上周五個別發展，道指升47點，市場憧憬新冠疫苗接種計劃有利於經濟復甦，美股期貨今早於亞洲時段造好，道指期貨升逾200點，納指期貨升0.4%。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【20︰45】Google全球死機，Gmail、Youtube等多項服務全部癱瘓，但Google母公司Alphabet股價仍然上漲，微升0.03%。

【19︰24】道指期貨升243點，報30178點；標指期貨升25.4點，報3678.8點；納指期貨升56.7點或0.4%，報12425點。

【16︰16】道指期貨升233點，報30168點；標指期貨升22點，報3676點；納指期貨升45點或近0.4%，報12413點。

【12︰24】美股期貨造好，道指期貨升193點，報30128點；標指期貨升20點，報3673點；納指期貨升53點或0.4%，報12421點。

【12︰05】路透報道，印尼政府近日一份聲明中表示，Tesla（美：TSLA）將於下月前往印尼商討電動車供應鏈的投資者事宜，當中涉及電動車行業中電池主要成分。

【Tesla電池】印尼政府邀請Tesla當地建電池廠　馬斯克或願意簽「超級大單」

【10︰20】特斯拉Tesla（美：TSLA）7創辦人馬斯克（Elon Musk）在一封致員工信中提到，公司當前首要任務是提高產量。當中主因是希望實現今年目標銷量50萬輛。

【Tesla股價】馬斯克：市場需求顯著增加要求立即提升產量　今年目標總銷量50萬輛

【10︰00】新冠疫苗研發商之一的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）（美：AZN）宣布，同意以390億美元的現金和股票收購總部位於波士頓的Alexion Pharmaceuticals Inc. （ALXN）。

新冠疫苗生產商阿斯利康斥390億美元收購藥廠Alexion

【09︰35】外電引述消息人士報道， 美國民主共和兩黨將於周一揭曉9080億美元的疫情救助計劃，但不保證獲國會通過。

【美股焦點】美國9080億美元疫情救助計劃細節據報今日公布

道指上周五升47點　港股ADR跌262點

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短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

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