【美股市況】11月工業產出勝預期道指升100點　百度傳合組電動車企爆升近一成（不斷更新）

▲ 美股期貨不斷更新

美國紓困法案談判有進展，國會跨黨派小組提出9080億美元的方案。大選方面，拜登亦取得過半數選舉人票，料繼任下一屆總統已無懸念。藥廠Moderna（美︰MRNA）的新冠肺炎疫苗已符合FDA批准緊急使用的資格，料將成為第二款獲FDA批准的新冠疫苗。

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即市走勢：

【23︰18】據外電引述消息指，百度（美：BIDU）與包括吉利汽車在內數家車企進行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜，股價暫大漲9.8%，至178.99美元。

【23︰11】美股升幅收窄，道指漲97點，報2959點；標指升0.57%，報3668點；納指升0.68%；報12524點。

【22︰30】美股開市，道指升175點，報30037點；標指升0.7%；納指升0.8%。

【22︰15】美國11月工業產出按月升0.4%，略勝預期增幅0.3%。

【21︰46】標指期貨升0.68%；道指期貨升165點；納指期貨升0.67%。

【19︰43】道指升152點；標指升0.56%；納指升0.39%。

【18︰52】美股期貨升幅擴大，道指期貨升166點，報30031點；納指期貨升0.41%；標指期貨升0.6%。

【16︰17】道指期貨升87點，報29868點；標指期貨升13點，報3653點；納指期貨升40點或0.3%，報12503點。

【15︰45】德國運動服裝製造商Adidas於周一（14日）表示，正制定新的5年計劃及評估Reebok的未來，並有機會出售該品牌。

Adidas研出售Reebok 3月有定案

【15︰30】外媒報道，蘋果（美﹕AAPL）宣佈，計劃在明年上半年將iPhone產量提升3成。

【iPhone增產】蘋果明年上半年擬增iPhone產量3成 舜宇升近3%、富智康升5%

【12︰11】道指期貨升17點，報29798點；標指期貨升1點，報3641點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12451點。

【12︰05】外電引述消息指，Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克旗下SpaceX正與投資者商議新一輪融資，尋求目標估值達920億美元（約7176億港元），較以往估值增加近一倍。

【Tesla同系】馬斯克SpaceX火箭著陸爆炸無礙融資 目標估值傳倍增至920億美元

【11︰45】韓國媒體報道，三星（Samsung）將在2021年推出四款全部支持5G的折疊屏手機。

【折疊屏手機】三星傳明年推4款折疊屏新機 Note系列將停產

【09︰50】路透引述消息人士報道，歐盟將公布《數碼市場法案》，針對被視為「把關者」的大型科技企業的壟斷市場行為，違規者最高面臨營業收入一成的罰款。

道指跌184點港股ADR跌110點 紐約期油升0.9%

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12月14日（一）市況

美股憂慮新封城或其他限制措施，道指由曾升279點，到尾市最多倒跌197點，並以接近低位收市，收報29861點，跌184點。由於美國疫情仍然嚴峻，成為揮之不去的壞消息，投資界往往以疫情為沽貨藉口，資金續買科技股，納指收市升0.5%。受壞機困擾的google跌1.3%。

英國與歐盟亦在脫歐談判死綫未見突破之際，同意推後談判期限，帶動英鎊反彈，歐股三大指數率先走高，而美股則在財政刺激方案重燃通過之希望，以及輝瑞（PFE）研發的疫苗開始在美國國內分發兩大因素推動，早段彈高，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）則相應下跌。

收報 變幅 道指 29,861.55 -0.6% 標指 3,647.49 -0.4% 納指 12,440.04 +0.5% Tesla 639.83 +4.9% google 1,752.26 -1.3% 蘋果 121.78 -0.5% amazon 3,156.97 +1.3% Macy's 10.34 -6.7% 聯合航空 46.72 -3.4% 波音 228.92 -0.6%

更多美股收市：

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即市走勢：

【05︰00】道指跌184點，收報29861點，標指跌0.4%，收報3647點，納指升0.5%，收報12440點。

【03︰35】道指轉跌失守3萬關，暫跌79點，報29966點；納指原先逾百點升幅收窄，暫升87點，美國聯邦貿易委員會（FTC）下令調查亞馬遜、Facebook、SNAP、推特、YouTube、以及Reddit等9家公司，尋求關於相關公司如何收集和使用個人數據。

美股午市納指漲0.7%，亞馬遜維持2%漲幅，Twitter暫升1.8%，最高曾升近4%；Facebook目前升0.7%，Google及 Snap則跌0.7%及1.9%。

【01︰49】市場觀望美國選舉人投票結果，道指午市一度輕微轉跌3點，早市曾漲0.9%創新高；標普500指數漲幅收窄至0.14%，此前一度漲逾1%。迪士尼領跌道指成分股，跌2.9%，受累BMO下調迪士尼評級；雪佛龍、美國運通跌逾2%。

麥當勞領漲道指成分股，漲2.4%，此前獲瑞銀調升評級。特斯拉漲幅擴大至逾5%，曾升見642.75美元，惟仍低於12月7日高位648.78美元。



【01︰31】市場觀望美國選舉人投票結果，加上英國宣布倫敦周三起實施最嚴厲級別的防疫管制，受消息拖累，道指午市逾200點升幅被蒸發，暫僅升20餘點，報30071點。納指升勢仍佳，暫升逾130點或1%，報12510點；標指升12點，報3676點。

【00︰31】輝瑞製藥（美：PFE）股價出現回吐，曾急跌2.6%低見40.05美元，險守40美元關。輝瑞疫苗獲當局批准，已在紐約投入接種，這將是美國20世紀50年代小兒麻痹症以來最大規模的免疫努力。道指升56點，報30103點，標指升20點，報3683點，納指升129點，報12507點。

【23︰33】道指一度破頂最多曾升279點或0.9%，高見30325點；跟誰學（美：GSX）遭渾水再次狙擊， 股價愈跌愈急，最多曾跌5.6%，午市仍跌逾5.4%。

【22︰30】美股三大指數走高，道指升逾200點或0.7%，報30247點、標指升23點或0.7%、納指彈88點或0.7%。

【22︰15】渾水再次狙擊跟誰學，指跟誰學（美：GSX）是一個騙局，一旦審計失敗，股價會跌至個位數。跟誰學盤前跌4%。道指期貨升242點，報30177點；納指期貨升0.5%。

【20︰45】Google全球死機，Gmail、Youtube等多項服務全部癱瘓，但Google母公司Alphabet股價仍然上漲，微升0.03%。

【19︰24】道指期貨升243點，報30178點；標指期貨升25.4點，報3678.8點；納指期貨升56.7點或0.4%，報12425點。

【16︰16】道指期貨升233點，報30168點；標指期貨升22點，報3676點；納指期貨升45點或近0.4%，報12413點。

【12︰24】美股期貨造好，道指期貨升193點，報30128點；標指期貨升20點，報3673點；納指期貨升53點或0.4%，報12421點。

【12︰05】路透報道，印尼政府近日一份聲明中表示，Tesla（美：TSLA）將於下月前往印尼商討電動車供應鏈的投資者事宜，當中涉及電動車行業中電池主要成分。

【Tesla電池】印尼政府邀請Tesla當地建電池廠 馬斯克或願意簽「超級大單」

【10︰20】特斯拉Tesla（美：TSLA）7創辦人馬斯克（Elon Musk）在一封致員工信中提到，公司當前首要任務是提高產量。當中主因是希望實現今年目標銷量50萬輛。

【Tesla股價】馬斯克：市場需求顯著增加要求立即提升產量 今年目標總銷量50萬輛

【10︰00】新冠疫苗研發商之一的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）（美：AZN）宣布，同意以390億美元的現金和股票收購總部位於波士頓的Alexion Pharmaceuticals Inc. （ALXN）。

新冠疫苗生產商阿斯利康斥390億美元收購藥廠Alexion

【09︰35】外電引述消息人士報道， 美國民主共和兩黨將於周一揭曉9080億美元的疫情救助計劃，但不保證獲國會通過。

【美股焦點】美國9080億美元疫情救助計劃細節據報今日公布

道指上周五升47點 港股ADR跌262點

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責任編輯︰梁浩碩