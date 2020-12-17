  • 14°C
香港時間 : 20201217日 (四) 01:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】零售數據差道指牛皮　比特幣升穿2萬美元破頂　關注聯儲局議息（不斷更新）

股市 00:20 2020/12/17

分享：

美股期貨不斷更新

市場憧憬紓困法案推出、美國總統選舉大局已定，加上新冠疫苗有助緩和疫情，美股周二（15日）反彈。惟最新公布的11月零售數據遠遜預期，恐拖累市場氣氛。市場焦點落在聯儲局議息會議結果，及稍後公布的Markit PMI數據。另外，美國財政部在最新報告中，確認瑞士及越南為貨幣操縱國。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

【Bitcoin】比特幣升穿2萬美元關　創歷史新高

【美國經濟】美國12月Markit製造業PMI報56.5　勝預期　惟上月零售銷售挫1.1%

【美國制裁】美國確認瑞士及越南為貨幣操縱國　台灣泰國印度新增至監測名單

即市走勢：

【00︰47】市場靜候儲局議息結果，美股個別發展，道指跌29點，報30169點；標指升6點，報3701點；納指升42點，報12637點。

美國國會據悉接近就一項規模9,000億美元紓困法案達成協議，參議院多數黨領袖麥康奈爾對記者表示，談判取得實質性進展，雙方愈來愈近達成共識，對很快就能完成感到樂觀。

【23︰18】道指跌28點，報30171點；標指大致持平；納指跌0.1%。

【22︰30】美股開市，道指低開7點，報30191點；標指升0.1%；納指升0.2%。比特幣大升逾6%，報20591美元，創下歷史新高。

【21︰42】美股期貨升幅收窄，道期升39點，納指期貨升0.12%。

【21︰30】美國11月零售銷售按月下跌1.1%，遠遜預期。

【19︰41】道期升88點，報30202點。

【16︰15】道指期貨升32點，報30146點；標指期貨升5點，報3692點；納指期貨升23點或近0.2%，報12619點。

【12︰13】韓國媒體引述多個行業高管報道，蘋果（美：AAPL）已確認將發佈AirPods Pro Lite，因蘋果計劃進一步擴大無線耳機市場份額。

【AirPods】蘋果傳明年上半年推入門級AirPods Pro Lite 不設主動降噪

【12︰13】美股期貨個別發展，道指期貨跌40點，報30074點；標指期貨跌3點，報3683點；納指期貨升13點或0.1%，報12609點。

【10︰45】BioNTech（美：BNTX）與復星醫藥  （02196）  達成協議，一旦BNT162 mRNA新冠核酸疫苗獲得中國大陸上市批准，BioNTech預計將於2021年向中國大陸供應至少1億劑量疫苗。

【新冠疫苗】BioNTech與復星醫藥達協議 明年供應內地至少1億劑新冠疫苗

【09︰20】英國廣播公司政治版編輯瓦特（Nicholas Watt）在社交媒體貼文指，英國即將與歐盟達成脫歐後貿易協議，談判正邁向可令脫歐派感滿意的協議。

【英國脫歐】BBC編輯：英國與歐盟接近達成貿易協議　英鎊兌港元見10.4算

道指升337點港股ADR升151點　紐約期油升1.3%

 

-------------------------

12月15日（二）市況

美國紓困法案談判有進展，國會跨黨派小組提出9080億美元的方案。大選方面，拜登亦取得過半數選舉人票，料繼任下一屆總統已無懸念。藥廠Moderna（美︰MRNA）的新冠肺炎疫苗已符合FDA批准緊急使用的資格，料將成為第二款獲FDA批准的新冠疫苗。美股三大指數收市均漲逾1%，道指重上3萬關。

  收報 變幅
道指 30,199.31 +1.1%
標指 3,694.62 +1.3%
納指 12,595.06 +1.2%
Moderna 147.22 -5.1%
輝瑞 38.72 -1.2%
蘋果 127.88 +5.0%
TESLA 633.25 -1.0%
波音 229.44 +0.4%
達美航空 41.84 +2.8%

更多美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【05︰00】道指收報30199點，升337點，標指收報3694點，升1.3%，納指收報12595點，升1.2%。

【03︰41】納指漲幅擴大至1%，升126點，報12566點，蘋果漲4.4%帶動大市向上。標普500指數漲約1.3%，道指漲也漲超1.2%。道指即市曾升381點至高見30243點。金融股造好，高盛升2.3%，摩根大通及美國運通亦升1.9%及1.5%，華特迪士尼升近3%。

美國眾議院議長佩洛西的發言人表示，佩洛西與財長姆欽舉行電話會議，討論新型肺炎疫情的紓困措施，以及就政府撥款的立法工作。

【02︰14】據悉眾議院議長佩洛西邀請參議院多數黨領袖麥康奈爾、參議院民主黨領袖舒默、 眾議院共和黨領袖麥卡錫，稍後開會討論財政融資和刺激方案。市場憧憬方案或於本周內落實，另疫苗陸續發放有助緩和疫情，美股午市升勢擴大。道指曾漲342點至高見30204點，蘋果升3.9%領漲大市。

道指升329點或1.1%，報30191點；納指升101點或0.8%，報12541點；標指升36點或1%，報3684點。


【01︰17】道指升208點，報30069點；納指升0.6%；標指升0.7%。

【00︰34】現貨黃金短線下跌約5美元，目前報1844.90美元。

【23︰18】據外電引述消息指，百度（美：BIDU）與包括吉利汽車在內數家車企進行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜，股價暫大漲9.8%，至178.99美元。

【23︰11】美股升幅收窄，道指漲97點，報2959點；標指升0.57%，報3668點；納指升0.68%；報12524點。

【22︰30】美股開市，道指升175點，報30037點；標指升0.7%；納指升0.8%。

【22︰15】美國11月工業產出按月升0.4%，略勝預期增幅0.3%。

【21︰46】標指期貨升0.68%；道指期貨升165點；納指期貨升0.67%。

【19︰43】道指升152點；標指升0.56%；納指升0.39%。

【18︰52】美股期貨升幅擴大，道指期貨升166點，報30031點；納指期貨升0.41%；標指期貨升0.6%。

【16︰17】道指期貨升87點，報29868點；標指期貨升13點，報3653點；納指期貨升40點或0.3%，報12503點。

【15︰45】德國運動服裝製造商Adidas於周一（14日）表示，正制定新的5年計劃及評估Reebok的未來，並有機會出售該品牌。

Adidas研出售Reebok　3月有定案

【15︰30】外媒報道，蘋果（美﹕AAPL）宣佈，計劃在明年上半年將iPhone產量提升3成。

【iPhone增產】蘋果明年上半年擬增iPhone產量3成　舜宇升近3%、富智康升5%

【12︰11】道指期貨升17點，報29798點；標指期貨升1點，報3641點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12451點。

【12︰05】外電引述消息指，Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克旗下SpaceX正與投資者商議新一輪融資，尋求目標估值達920億美元（約7176億港元），較以往估值增加近一倍。

【Tesla同系】馬斯克SpaceX火箭著陸爆炸無礙融資　目標估值傳倍增至920億美元

【11︰45】韓國媒體報道，三星（Samsung）將在2021年推出四款全部支持5G的折疊屏手機。

【折疊屏手機】三星傳明年推4款折疊屏新機 Note系列將停產

【09︰50】路透引述消息人士報道，歐盟將公布《數碼市場法案》，針對被視為「把關者」的大型科技企業的壟斷市場行為，違規者最高面臨營業收入一成的罰款。

道指跌184點港股ADR跌110點　紐約期油升0.9%

 

-------------------------

12月14日（一）市況

美股憂慮新封城或其他限制措施，道指由曾升279點，到尾市最多倒跌197點，並以接近低位收市，收報29861點，跌184點。由於美國疫情仍然嚴峻，成為揮之不去的壞消息，投資界往往以疫情為沽貨藉口，資金續買科技股，納指收市升0.5%。受壞機困擾的google跌1.3%。

英國與歐盟亦在脫歐談判死綫未見突破之際，同意推後談判期限，帶動英鎊反彈，歐股三大指數率先走高，而美股則在財政刺激方案重燃通過之希望，以及輝瑞（PFE）研發的疫苗開始在美國國內分發兩大因素推動，早段彈高，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）則相應下跌。

  收報 變幅
道指 29,861.55 -0.6%
標指 3,647.49 -0.4%
納指 12,440.04 +0.5%
Tesla 639.83 +4.9%
google 1,752.26 -1.3%
蘋果 121.78 -0.5%
amazon 3,156.97 +1.3%
Macy's 10.34 -6.7%
聯合航空 46.72 -3.4%
波音 228.92 -0.6%

更多美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【05︰00】道指跌184點，收報29861點，標指跌0.4%，收報3647點，納指升0.5%，收報12440點。

【03︰35】道指轉跌失守3萬關，暫跌79點，報29966點；納指原先逾百點升幅收窄，暫升87點，美國聯邦貿易委員會（FTC）下令調查亞馬遜、Facebook、SNAP、推特、YouTube、以及Reddit等9家公司，尋求關於相關公司如何收集和使用個人數據。

美股午市納指漲0.7%，亞馬遜維持2%漲幅，Twitter暫升1.8%，最高曾升近4%；Facebook目前升0.7%，Google及 Snap則跌0.7%及1.9%。

【01︰49】市場觀望美國選舉人投票結果，道指午市一度輕微轉跌3點，早市曾漲0.9%創新高；標普500指數漲幅收窄至0.14%，此前一度漲逾1%。迪士尼領跌道指成分股，跌2.9%，受累BMO下調迪士尼評級；雪佛龍、美國運通跌逾2%。

麥當勞領漲道指成分股，漲2.4%，此前獲瑞銀調升評級。特斯拉漲幅擴大至逾5%，曾升見642.75美元，惟仍低於12月7日高位648.78美元。


【01︰31】市場觀望美國選舉人投票結果，加上英國宣布倫敦周三起實施最嚴厲級別的防疫管制，受消息拖累，道指午市逾200點升幅被蒸發，暫僅升20餘點，報30071點。納指升勢仍佳，暫升逾130點或1%，報12510點；標指升12點，報3676點。

【00︰31】輝瑞製藥（美：PFE）股價出現回吐，曾急跌2.6%低見40.05美元，險守40美元關。輝瑞疫苗獲當局批准，已在紐約投入接種，這將是美國20世紀50年代小兒麻痹症以來最大規模的免疫努力。道指升56點，報30103點，標指升20點，報3683點，納指升129點，報12507點。

【23︰33】道指一度破頂最多曾升279點或0.9%，高見30325點；跟誰學（美：GSX）遭渾水再次狙擊， 股價愈跌愈急，最多曾跌5.6%，午市仍跌逾5.4%。

【22︰30】美股三大指數走高，道指升逾200點或0.7%，報30247點、標指升23點或0.7%、納指彈88點或0.7%。

【22︰15】渾水再次狙擊跟誰學，指跟誰學（美：GSX）是一個騙局，一旦審計失敗，股價會跌至個位數。跟誰學盤前跌4%。道指期貨升242點，報30177點；納指期貨升0.5%。

【20︰45】Google全球死機，Gmail、Youtube等多項服務全部癱瘓，但Google母公司Alphabet股價仍然上漲，微升0.03%。

【19︰24】道指期貨升243點，報30178點；標指期貨升25.4點，報3678.8點；納指期貨升56.7點或0.4%，報12425點。

【16︰16】道指期貨升233點，報30168點；標指期貨升22點，報3676點；納指期貨升45點或近0.4%，報12413點。

【12︰24】美股期貨造好，道指期貨升193點，報30128點；標指期貨升20點，報3673點；納指期貨升53點或0.4%，報12421點。

【12︰05】路透報道，印尼政府近日一份聲明中表示，Tesla（美：TSLA）將於下月前往印尼商討電動車供應鏈的投資者事宜，當中涉及電動車行業中電池主要成分。

【Tesla電池】印尼政府邀請Tesla當地建電池廠　馬斯克或願意簽「超級大單」

【10︰20】特斯拉Tesla（美：TSLA）7創辦人馬斯克（Elon Musk）在一封致員工信中提到，公司當前首要任務是提高產量。當中主因是希望實現今年目標銷量50萬輛。

【Tesla股價】馬斯克：市場需求顯著增加要求立即提升產量　今年目標總銷量50萬輛

【10︰00】新冠疫苗研發商之一的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）（美：AZN）宣布，同意以390億美元的現金和股票收購總部位於波士頓的Alexion Pharmaceuticals Inc. （ALXN）。

新冠疫苗生產商阿斯利康斥390億美元收購藥廠Alexion

【09︰35】外電引述消息人士報道， 美國民主共和兩黨將於周一揭曉9080億美元的疫情救助計劃，但不保證獲國會通過。

【美股焦點】美國9080億美元疫情救助計劃細節據報今日公布

道指上周五升47點　港股ADR跌262點

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

上一篇文章

【新冠肺炎】世衛籲歐洲民眾聖誕出席家庭聚會戴口罩

下一篇文章

與確診者密切接觸 美國務卿蓬佩奧自我隔離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄7.5億超額認購54倍（不斷更新）
【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄7.5億超額認購54倍（不斷更新）
【限聚令收緊】消息：現行防疫措施至少延續至元旦　立法會下周一審議第4輪防疫抗疫基金
【限聚令收緊】消息：現行防疫措施至少延續至元旦　立法會下周一審議第4輪防疫抗疫基金
【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113倍一手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113倍一手中籤率10%（附分配結果）
【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧
【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧