【美股市況】美股「四巫日」+Tesla收市後入標指　道指高開低走曾挫250點（不斷更新）

▲ 美股期貨不斷更新

美股周五為「四巫日」（即指數期貨、指數期權、股票期貨、股票期權四期結算日），另Tesla （美：TSLA）收市後納入標普500指數，取代Apartment Investment and Management（NYSE：AIV；公寓投資與管理）成為標指成份股。市場續關注紓困方案談判進展，兩黨有望在短期內達成共識。

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焦點新聞：

【資產大升市】美股本周勁吸資近2800億元 規模迫近歷史新高

【Tesla股價】Tesla周五收市後入標指 撞四巫日 投資者有無金執？

【美股四巫日】四重結算＋Tesla入標指 美股恐巨震

即市走勢：

【00︰34】美股三大指數跌幅擴大，道指曾跌251點或0.8%，低見30051點，暫跌202點，險守30100關；標指跌25點或0.7%；納指跌38點或0.3%。

【00︰05】道指跌146點，報30157點；標指挫0.4%；納指跌0.1%。

【23︰13】道指跌87點，報30261點；納指挫0.16%；報12744點；標指跌0.38%，報3708點。

【22︰30】美股開市，道指升28點，報30332點；標指升0.1%；納指升0.3%。

【22︰23】道指期貨暫時持平。

【21︰33】道指期貨跌25點，報30177點；標指期貨升0.01%；納期升0.09%。

【20︰30】摩根大通最新預計，達成脱歐貿易協議的可能性為70%。

【19︰35】美股期貨缺方向，道期暫升8點。

【18︰26】道指期貨微升4點，報30208點。

【18︰16】道指期貨輕微倒升，報30207點，彈5點、納指期貨則仍微跌，報12746點，跌約4點。

【14︰22】道指期貨跌59點，報30143點；標指期貨跌2點，報3709點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12739點。

【14︰02】Tesla 獲評級機構標準普爾上調評級，原因是Tesla 近期銷售上升。

【Tesla股價】Tesla入標指前獲標普升評級 前景展望正面

【12︰30】道指期貨跌77點，報30124點；標指期貨跌6點，報3705點；納指期貨跌29點或0.2%，報12721點。

【12︰20】外電引述消息人士報道，美國財政部希望淡化總統特朗普禁止美國民眾與機構，購入與解放軍關連的中資股的行政命令，但遭到國防部與國務院強烈反對。

【美國禁令】特朗普禁買中資股令 傳美財政部擬放生子企、國防部急反對

【10︰05】蘋果（美：AAPL）採取更為進取的營銷策略，計劃與短視頻社交平台TikTok合作（抖音海外版），提供4個月的Apple Music免費試用期。

【美股焦點】蘋果夥TikTok提供4個月Apple Music免費試用

【08︰10】聯邦快遞（FedEx，美：FDX）業績勝預期，惟受累疫情的持續不確定性及成本上升，聯邦快遞未能提供2021財年的盈利預測，拖累股價盤後跌3.43%，報282.25美元。

【美股焦點】聯邦快遞績勝預期惟未能提供盈測 股價盤後跌逾3%

道指升148點港股ADR跌69點 美滙指數跌穿90

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12月17日（四）市況

白宮認為能在48小時內達成抗疫紓困刺激協議，道指收市升148點，納指升0.8%。美滙指數跌穿90水平，為2年半以來低位；比特幣突破2萬美元大關後續創歷史新高，分析料與近期機構投資者入市有關。

收報 變幅 道指 30,303.37 +0.5% 標指 3,722.48 +0.6% 納指 12,764.75 +0.8% Moderna 144.00 +5.1% 輝瑞 38.03 +0.5% 柯達 9.77 +4.6% 蘋果 128.70 +0.7% TESLA 655.90 +5.3% Palantir 27.20 +4.9% 波音 221.30 -2.0%

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【瑞幸造假】瑞幸咖啡涉財務造假 14億元與美國證監和解 場外股價大漲逾4成

【科企反壟斷】Google在美面臨第三個反壟斷訴訟 跨黨派合作

【美元走勢】美滙跌穿90 見逾兩年半低位

【Bitcoin】比特幣升穿23000美元、日內漲幅逾兩成 再創歷史新高

即市走勢：

【05︰00】道指收報30303點，升148點，標指升0.6%，收報3722點，納指升0.8%，收報12764點。

【01︰25】白宮認為能在48小時內達成抗疫紓困刺激協議，美股維持漲勢，道指升94點或0.3%，報30248點；標指升13點，報3714點；納指升59點或0.5%，報12717點。美滙指數跌0.7%，報89.78，貼近即市低位89.76，黃金有追捧，現貨金升1.1%或20.57美元 ， 報1885美元。

英國內閣事務大臣高文浩對與歐盟達成貿協的前景，並未寄予厚望，料機會低於五成。他並指任何與歐盟達成的協議需在本月31日之前獲英國議會批准，否則英國將進入無序脫歐狀態，英鎊企1.36美元上方，升0.7%報1.3609， 扭轉較早時跌0.1%低見1.3496頹勢。

【00︰38】道指升114點。

【23︰23】眾議院議長佩洛西表示，已經在討論刺激計劃方面取得進展。道指續升126點，報30281點。

【22︰41】納指及標指均刷新歷史新高。道指高見30323.78點，接近歷史新高30325.79點。

【22︰30】美股開市，道指升145點，報30299點；標指升0.5%；納指升0.6%。

【22︰19】瑞幸咖啡美股盤前漲近50%。

【瑞幸造假】瑞幸咖啡涉財務造假 14億元與美國證監和解 場外股價大漲逾4成

【21︰43】道指期貨升102點；標指升0.45%。

【19︰22】道指期貨升142點；美滙指數報89.91。

【17︰53】道指期貨升151點，報30225點；標指期貨升0.6%，納指期貨升0.56%。

【16︰22】道指期貨升136點，報30210點；標指期貨升20點，報3714點；納指期貨升69點或近0.6%，報12740點。

【15︰40】美滙指數現於亞洲交易時段跌穿90大關，創2018年3月以來最低。

【美元走勢】美滙跌穿90 見逾兩年半低位

【12︰23】道指期貨升66點，報30140點；標指期貨升7點，報3701點；納指期貨升30點或0.2%，報12700點。

【12︰15】Alphabet（美：GOOG）旗下搜索業務Google繼被美國司法部、德州總檢察長牽另外9個州份提出反壟斷訴訟後，外電引述消息指，另一群美國不同州份的總檢察長擬提起第3個法律訴訟，針對Google的反競爭行為。

【科企反壟斷】Google在美面臨第三個反壟斷訴訟 跨黨派合作

【11︰20】比特幣一舉突破22,000美元關口，續創新高。

【Bitcoin】比特幣升穿2.2萬美元日內漲幅逾一成 創歷史新高

【09︰35】美國白宮表示， 美國副總統彭斯及其夫人將會在本周五公開接種新冠疫苗。

【新冠疫苗】拜登據報最快下周接種疫苗 副總統彭斯本周五接種

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道指跌44點港股ADR跌1點 紐約期油升0.4%

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12月16日（三）市況

市場憧憬紓困法案推出、美國總統選舉大局已定，加上新冠疫苗有助緩和疫情，美股周二（15日）反彈。惟最新公布的11月零售數據遠遜預期，恐拖累市場氣氛。市場焦點落在聯儲局議息會議結果，及Markit PMI數據。另外，美國財政部在最新報告中，確認瑞士及越南為貨幣操縱國。

聯儲局維持利率不變，繼續強調零息直至2023年，輕微上調經濟增長預測，料GDP明年增4.2%，失業率5%，美股在儲息後受壓，其後回順，道指收報30154點，跌44點，納指升0.5%，收報12658點，續創新高。

疫苗股連跌兩日，有打輝瑞疫苗後，傳出有過敏反應，輝瑞指將密切監測所有疫苗接種後有關嚴重過敏反應的報告，並在必要時更新提示；還沒有收到阿拉斯加州關於潛在嚴重過敏反應報告的所有細節，正在積極與地方衛生當局合作。紐約時報指，患者目前情況穩定，未知對疫苗有沒有過敏病歷。

波音及航空股亦因而下跌，Macy's下跌，Netflix上升，反映投資者對經濟復甦仍有戒心，資金仍看好科技股。

收報 變幅 道指 30,154.54 -0.1% 標指 3,701.17 +0.2% 納指 12,658.19 +0.5% Moderna 137.03 -6.9% 輝瑞 37.85 -2.2% Netflix 524.83 +1.0% 蘋果 127.81 -0.1% TESLA 622.77 -1.7% Macy's 10.27 -4.4% 波音 225.86 -1.6% 聯合航空 46.00 -3.1%

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【Bitcoin】比特幣升穿2萬美元關 創歷史新高

【美國經濟】美國12月Markit製造業PMI報56.5 勝預期 惟上月零售銷售挫1.1%

【美國制裁】美國確認瑞士及越南為貨幣操縱國 台灣泰國印度新增至監測名單

即市走勢：

【05︰00】道指收報30154點，跌44點，標指升0.2%，收報3701點，納指升0.5%，收報12658點。

【03︰00】聯儲局維持利率不變，道指一度跌119點。

【02︰06】道指跌65點，報30133點；標指升0.1%；納指升0.3%。

【01︰48】美國在談判刺激計劃期間，圍繞聯邦應急管理局（FEMA）條款出現分歧。

【00︰47】市場靜候儲局議息結果，美股個別發展，道指跌29點，報30169點；標指升6點，報3701點；納指升42點，報12637點。

美國國會據悉接近就一項規模9,000億美元紓困法案達成協議，參議院多數黨領袖麥康奈爾對記者表示，談判取得實質性進展，雙方愈來愈近達成共識，對很快就能完成感到樂觀。

【23︰18】道指跌28點，報30171點；標指大致持平；納指跌0.1%。

【22︰30】美股開市，道指低開7點，報30191點；標指升0.1%；納指升0.2%。比特幣大升逾6%，報20591美元，創下歷史新高。

【21︰42】美股期貨升幅收窄，道期升39點，納指期貨升0.12%。

【21︰30】美國11月零售銷售按月下跌1.1%，遠遜預期。

【19︰41】道期升88點，報30202點。

【16︰15】道指期貨升32點，報30146點；標指期貨升5點，報3692點；納指期貨升23點或近0.2%，報12619點。

【12︰13】韓國媒體引述多個行業高管報道，蘋果（美：AAPL）已確認將發佈AirPods Pro Lite，因蘋果計劃進一步擴大無線耳機市場份額。

【AirPods】蘋果傳明年上半年推入門級AirPods Pro Lite 不設主動降噪

【12︰13】美股期貨個別發展，道指期貨跌40點，報30074點；標指期貨跌3點，報3683點；納指期貨升13點或0.1%，報12609點。

【10︰45】BioNTech（美：BNTX）與復星醫藥 （02196） 達成協議，一旦BNT162 mRNA新冠核酸疫苗獲得中國大陸上市批准，BioNTech預計將於2021年向中國大陸供應至少1億劑量疫苗。

【新冠疫苗】BioNTech與復星醫藥達協議 明年供應內地至少1億劑新冠疫苗

【09︰20】英國廣播公司政治版編輯瓦特（Nicholas Watt）在社交媒體貼文指，英國即將與歐盟達成脫歐後貿易協議，談判正邁向可令脫歐派感滿意的協議。

【英國脫歐】BBC編輯：英國與歐盟接近達成貿易協議 英鎊兌港元見10.4算

道指升337點港股ADR升151點 紐約期油升1.3%

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12月15日（二）市況

美國紓困法案談判有進展，國會跨黨派小組提出9080億美元的方案。大選方面，拜登亦取得過半數選舉人票，料繼任下一屆總統已無懸念。藥廠Moderna（美︰MRNA）的新冠肺炎疫苗已符合FDA批准緊急使用的資格，料將成為第二款獲FDA批准的新冠疫苗。美股三大指數收市均漲逾1%，道指重上3萬關。

收報 變幅 道指 30,199.31 +1.1% 標指 3,694.62 +1.3% 納指 12,595.06 +1.2% Moderna 147.22 -5.1% 輝瑞 38.72 -1.2% 蘋果 127.88 +5.0% TESLA 633.25 -1.0% 波音 229.44 +0.4% 達美航空 41.84 +2.8%

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即市走勢：

【05︰00】道指收報30199點，升337點，標指收報3694點，升1.3%，納指收報12595點，升1.2%。

【03︰41】納指漲幅擴大至1%，升126點，報12566點，蘋果漲4.4%帶動大市向上。標普500指數漲約1.3%，道指漲也漲超1.2%。道指即市曾升381點至高見30243點。金融股造好，高盛升2.3%，摩根大通及美國運通亦升1.9%及1.5%，華特迪士尼升近3%。

美國眾議院議長佩洛西的發言人表示，佩洛西與財長姆欽舉行電話會議，討論新型肺炎疫情的紓困措施，以及就政府撥款的立法工作。

【02︰14】據悉眾議院議長佩洛西邀請參議院多數黨領袖麥康奈爾、參議院民主黨領袖舒默、 眾議院共和黨領袖麥卡錫，稍後開會討論財政融資和刺激方案。市場憧憬方案或於本周內落實，另疫苗陸續發放有助緩和疫情，美股午市升勢擴大。道指曾漲342點至高見30204點，蘋果升3.9%領漲大市。

道指升329點或1.1%，報30191點；納指升101點或0.8%，報12541點；標指升36點或1%，報3684點。



【01︰17】道指升208點，報30069點；納指升0.6%；標指升0.7%。

【00︰34】現貨黃金短線下跌約5美元，目前報1844.90美元。

【23︰18】據外電引述消息指，百度（美：BIDU）與包括吉利汽車在內數家車企進行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜，股價暫大漲9.8%，至178.99美元。

【23︰11】美股升幅收窄，道指漲97點，報2959點；標指升0.57%，報3668點；納指升0.68%；報12524點。

【22︰30】美股開市，道指升175點，報30037點；標指升0.7%；納指升0.8%。

【22︰15】美國11月工業產出按月升0.4%，略勝預期增幅0.3%。

【21︰46】標指期貨升0.68%；道指期貨升165點；納指期貨升0.67%。

【19︰43】道指升152點；標指升0.56%；納指升0.39%。

【18︰52】美股期貨升幅擴大，道指期貨升166點，報30031點；納指期貨升0.41%；標指期貨升0.6%。

【16︰17】道指期貨升87點，報29868點；標指期貨升13點，報3653點；納指期貨升40點或0.3%，報12503點。

【15︰45】德國運動服裝製造商Adidas於周一（14日）表示，正制定新的5年計劃及評估Reebok的未來，並有機會出售該品牌。

Adidas研出售Reebok 3月有定案

【15︰30】外媒報道，蘋果（美﹕AAPL）宣佈，計劃在明年上半年將iPhone產量提升3成。

【iPhone增產】蘋果明年上半年擬增iPhone產量3成 舜宇升近3%、富智康升5%

【12︰11】道指期貨升17點，報29798點；標指期貨升1點，報3641點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12451點。

【12︰05】外電引述消息指，Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克旗下SpaceX正與投資者商議新一輪融資，尋求目標估值達920億美元（約7176億港元），較以往估值增加近一倍。

【Tesla同系】馬斯克SpaceX火箭著陸爆炸無礙融資 目標估值傳倍增至920億美元

【11︰45】韓國媒體報道，三星（Samsung）將在2021年推出四款全部支持5G的折疊屏手機。

【折疊屏手機】三星傳明年推4款折疊屏新機 Note系列將停產

【09︰50】路透引述消息人士報道，歐盟將公布《數碼市場法案》，針對被視為「把關者」的大型科技企業的壟斷市場行為，違規者最高面臨營業收入一成的罰款。

道指跌184點港股ADR跌110點 紐約期油升0.9%

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12月14日（一）市況

美股憂慮新封城或其他限制措施，道指由曾升279點，到尾市最多倒跌197點，並以接近低位收市，收報29861點，跌184點。由於美國疫情仍然嚴峻，成為揮之不去的壞消息，投資界往往以疫情為沽貨藉口，資金續買科技股，納指收市升0.5%。受壞機困擾的google跌1.3%。

英國與歐盟亦在脫歐談判死綫未見突破之際，同意推後談判期限，帶動英鎊反彈，歐股三大指數率先走高，而美股則在財政刺激方案重燃通過之希望，以及輝瑞（PFE）研發的疫苗開始在美國國內分發兩大因素推動，早段彈高，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）則相應下跌。

收報 變幅 道指 29,861.55 -0.6% 標指 3,647.49 -0.4% 納指 12,440.04 +0.5% Tesla 639.83 +4.9% google 1,752.26 -1.3% 蘋果 121.78 -0.5% amazon 3,156.97 +1.3% Macy's 10.34 -6.7% 聯合航空 46.72 -3.4% 波音 228.92 -0.6%

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即市走勢：

【05︰00】道指跌184點，收報29861點，標指跌0.4%，收報3647點，納指升0.5%，收報12440點。

【03︰35】道指轉跌失守3萬關，暫跌79點，報29966點；納指原先逾百點升幅收窄，暫升87點，美國聯邦貿易委員會（FTC）下令調查亞馬遜、Facebook、SNAP、推特、YouTube、以及Reddit等9家公司，尋求關於相關公司如何收集和使用個人數據。

美股午市納指漲0.7%，亞馬遜維持2%漲幅，Twitter暫升1.8%，最高曾升近4%；Facebook目前升0.7%，Google及 Snap則跌0.7%及1.9%。

【01︰49】市場觀望美國選舉人投票結果，道指午市一度輕微轉跌3點，早市曾漲0.9%創新高；標普500指數漲幅收窄至0.14%，此前一度漲逾1%。迪士尼領跌道指成分股，跌2.9%，受累BMO下調迪士尼評級；雪佛龍、美國運通跌逾2%。

麥當勞領漲道指成分股，漲2.4%，此前獲瑞銀調升評級。特斯拉漲幅擴大至逾5%，曾升見642.75美元，惟仍低於12月7日高位648.78美元。



【01︰31】市場觀望美國選舉人投票結果，加上英國宣布倫敦周三起實施最嚴厲級別的防疫管制，受消息拖累，道指午市逾200點升幅被蒸發，暫僅升20餘點，報30071點。納指升勢仍佳，暫升逾130點或1%，報12510點；標指升12點，報3676點。

【00︰31】輝瑞製藥（美：PFE）股價出現回吐，曾急跌2.6%低見40.05美元，險守40美元關。輝瑞疫苗獲當局批准，已在紐約投入接種，這將是美國20世紀50年代小兒麻痹症以來最大規模的免疫努力。道指升56點，報30103點，標指升20點，報3683點，納指升129點，報12507點。

【23︰33】道指一度破頂最多曾升279點或0.9%，高見30325點；跟誰學（美：GSX）遭渾水再次狙擊， 股價愈跌愈急，最多曾跌5.6%，午市仍跌逾5.4%。

【22︰30】美股三大指數走高，道指升逾200點或0.7%，報30247點、標指升23點或0.7%、納指彈88點或0.7%。

【22︰15】渾水再次狙擊跟誰學，指跟誰學（美：GSX）是一個騙局，一旦審計失敗，股價會跌至個位數。跟誰學盤前跌4%。道指期貨升242點，報30177點；納指期貨升0.5%。

【20︰45】Google全球死機，Gmail、Youtube等多項服務全部癱瘓，但Google母公司Alphabet股價仍然上漲，微升0.03%。

【19︰24】道指期貨升243點，報30178點；標指期貨升25.4點，報3678.8點；納指期貨升56.7點或0.4%，報12425點。

【16︰16】道指期貨升233點，報30168點；標指期貨升22點，報3676點；納指期貨升45點或近0.4%，報12413點。

【12︰24】美股期貨造好，道指期貨升193點，報30128點；標指期貨升20點，報3673點；納指期貨升53點或0.4%，報12421點。

【12︰05】路透報道，印尼政府近日一份聲明中表示，Tesla（美：TSLA）將於下月前往印尼商討電動車供應鏈的投資者事宜，當中涉及電動車行業中電池主要成分。

【Tesla電池】印尼政府邀請Tesla當地建電池廠 馬斯克或願意簽「超級大單」

【10︰20】特斯拉Tesla（美：TSLA）7創辦人馬斯克（Elon Musk）在一封致員工信中提到，公司當前首要任務是提高產量。當中主因是希望實現今年目標銷量50萬輛。

【Tesla股價】馬斯克：市場需求顯著增加要求立即提升產量 今年目標總銷量50萬輛

【10︰00】新冠疫苗研發商之一的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）（美：AZN）宣布，同意以390億美元的現金和股票收購總部位於波士頓的Alexion Pharmaceuticals Inc. （ALXN）。

新冠疫苗生產商阿斯利康斥390億美元收購藥廠Alexion

【09︰35】外電引述消息人士報道， 美國民主共和兩黨將於周一揭曉9080億美元的疫情救助計劃，但不保證獲國會通過。

【美股焦點】美國9080億美元疫情救助計劃細節據報今日公布

道指上周五升47點 港股ADR跌262點

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責任編輯︰梁浩碩