【美股市況】疫苗開始發放道指曾破頂　市場觀望選舉人團投票 美股逾200點升幅蒸發（不斷更新）

▲ 美股期貨不斷更新

英國與歐盟亦在脫歐談判死綫未見突破之際，同意推後談判期限，帶動英鎊反彈，歐股三大指數率先走高，而美股則在財政刺激方案重燃通過之希望，以及輝瑞（PFE）研發的疫苗開始在美國國內分發兩大因素推動，早段彈高，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）則相應下跌。

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即市走勢：

【01︰31】市場觀望美國選舉人投票結果，加上英國宣布倫敦周三起實施最嚴厲級別的防疫管制，受消息拖累，道指午市逾200點升幅被蒸發，暫僅升20餘點，報30071點。納指升勢仍佳，暫升逾130點或1%，報12510點；標指升12點，報3676點。

【00︰31】輝瑞製藥（美：PFE）股價出現回吐，曾急跌2.6%低見40.05美元，險守40美元關。輝瑞疫苗獲當局批准，已在紐約投入接種，這將是美國20世紀50年代小兒麻痹症以來最大規模的免疫努力。道指升56點，報30103點，標指升20點，報3683點，納指升129點，報12507點。

【23︰33】道指一度破頂最多曾升279點或0.9%，高見30325點；跟誰學（美：GSX）遭渾水再次狙擊, 股價愈跌愈急，最多曾跌5.6%，午市仍跌逾5.4%。

【22︰30】美股三大指數走高，道指升逾200點或0.7%，報30247點、標指升23點或0.7%、納指彈88點或0.7%。

【22︰15】渾水再次狙擊跟誰學，指跟誰學（美：GSX）是一個騙局，一旦審計失敗，股價會跌至個位數。跟誰學盤前跌4%。道指期貨升242點，報30177點；納指期貨升0.5%。

【20︰45】Google全球死機，Gmail、Youtube等多項服務全部癱瘓，但Google母公司Alphabet股價仍然上漲，微升0.03%。

【19︰24】道指期貨升243點，報30178點；標指期貨升25.4點，報3678.8點；納指期貨升56.7點或0.4%，報12425點。

【16︰16】道指期貨升233點，報30168點；標指期貨升22點，報3676點；納指期貨升45點或近0.4%，報12413點。

【12︰24】美股期貨造好，道指期貨升193點，報30128點；標指期貨升20點，報3673點；納指期貨升53點或0.4%，報12421點。

【12︰05】路透報道，印尼政府近日一份聲明中表示，Tesla（美：TSLA）將於下月前往印尼商討電動車供應鏈的投資者事宜，當中涉及電動車行業中電池主要成分。

【Tesla電池】印尼政府邀請Tesla當地建電池廠 馬斯克或願意簽「超級大單」

【10︰20】特斯拉Tesla（美：TSLA）7創辦人馬斯克（Elon Musk）在一封致員工信中提到，公司當前首要任務是提高產量。當中主因是希望實現今年目標銷量50萬輛。

【Tesla股價】馬斯克：市場需求顯著增加要求立即提升產量 今年目標總銷量50萬輛

【10︰00】新冠疫苗研發商之一的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）（美：AZN）宣布，同意以390億美元的現金和股票收購總部位於波士頓的Alexion Pharmaceuticals Inc. （ALXN）。

新冠疫苗生產商阿斯利康斥390億美元收購藥廠Alexion

【09︰35】外電引述消息人士報道， 美國民主共和兩黨將於周一揭曉9080億美元的疫情救助計劃，但不保證獲國會通過。

【美股焦點】美國9080億美元疫情救助計劃細節據報今日公布

道指上周五升47點 港股ADR跌262點

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責任編輯︰梁浩碩