【李小加退任】李小加：港交所大鑼襯得起國際企業　敲一次38.8萬「回報率很高」

▲ 李小加指，港交所特意到特意到山西省找一個專門做鑼的地方做大鑼。

港交所 （00388） 行政總裁李小加卸任前舉行記者網絡會議，港交所安排回顧影片播放李小加上任11年的不同照片。李小加對港交所2018新造的大鑼印象特別深刻，他形容2018年完成新股改革時，「港交所的鑼變得更大了」。他說，「我們港交所必須要把鑼做大一點，所以特意到特意到山西省找一個專門做鑼的地方」，儘管做一個大鑼成本60萬元，但依然拍板叫同事訂造。

他又解釋，「要配得上來香港上市的國際企業，不能太小氣，企業上市敲一次鑼就要20萬元，投資回報率很高。」港交所其後補充，若企業提出動用大鑼作上市儀式，實際須捐款38.8萬元，而非落入港交所口袋之中，李小加所指的「投資回報率」實際是從慈善角度而言。

▲ 李小加：港交所的鑼越做越大，敲一次20萬，回報率高。圖為阿里巴巴上市時港交所搬出「大鑼」作上市儀式。

李小加預告新工作不離開中環 沒人問他當官，詳情可見【下一頁】

港交所原先已有4個銅鑼作上市儀式之用，2018年特製新的大鑼，供大型、具代表性的新股使用，小米 （01810） 是首個使用新大鑼的企業，去年阿里巴巴回流時也有使用，但今年疫情下，港交所因應防疫暫停實體敲鑼，近半年大型新股都幾乎未有敲鑼儀式。

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編輯：陳華