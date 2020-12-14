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【李小加退任】李小加：港交所大鑼襯得起國際企業　敲一次20萬「回報率很高」

股市 12:52 2020/12/14

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李小加指，港交所特意到特意到山西省找一個專門做鑼的地方做大鑼。

港交所 （00388） 行政總裁李小加卸任前舉行記者網絡會議，港交所安排回顧影片播放李小加上任11年的不同照片。李小加對港交所2018新造的大鑼印象特別深刻，他形容2018年完成新股改革時，「港交所的鑼變得更大了」。他說，「我們港交所必須要把鑼做大一點，所以特意到特意到山西省找一個專門做鑼的地方」，儘管做一個大鑼成本60萬元，但依然拍板叫同事訂造。

他又解釋，「要配得上來香港上市的國際企業，不能太小氣，企業上市敲一次鑼就要20萬（元），投資回報率很高。」

李小加：港交所的鑼越做越大，敲一次20萬，回報率高。圖為阿里巴巴上市時港交所搬出「大鑼」作上市儀式。

李小加預告新工作不離開中環 沒人問他當官，詳情可見【下一頁】

港交所原先已有4個銅鑼作上市儀式之用，2018年特製新的大鑼，供大型、具代表性的新股使用，小米 （01810） 是首個使用新大鑼的企業，去年阿里巴巴回流時也有使用，但今年疫情下，港交所因應防疫暫停實體敲鑼，京東 （09618） 、京東健康 （06618） 、網易 （09999） 等大型新股都未有敲鑼儀式。

追蹤【李小加退任】相關消息

相關文章：李小加︰港交所是中國公司上市首選　中概股回流可對沖風險

【李小加退任】李小加：港交所籌備3件大事可成未來10年基礎　「希望近期有些好消息」

編輯：陳華

 

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 香港交易及結算所有限公司 同股不同權 香港

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