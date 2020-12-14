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【李小加退任】李小加預告新工作不離開中環　無收到紫荊黨邀請（第二版）

Hot Talk 16:01 2020/12/14

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李小加預告離開港交所的新工作「不會離開中環」

港交所 （00388） 行政總裁李小加年底離任，首提及12月31日後工作去向，李小加在港交所安排的網上記者會稱，可能離開港交所不久就會再見面，並預告現年59歲的自己「不太想打工」。李小加9月底時明言，離開港交所後會留在金融業發展，他今日稱：「新工作不離開中環、經常在交易廣場出現。」

李小加比喻，金融不少性質像水一般，自己很感興趣當「水利工程師」，其後補充未來兩周港交所仍付薪水給他，不便再多談未來事，強調香港是家，不會離開。

李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成，詳情可見【下一頁】

李小加：港交所大鑼襯得起國際企業 敲一次20萬「回報率很高」，詳情可見【下一頁】

即使李小加多次表明期望留在金融業，但外界仍不斷揣測他在香港、內地從政，李小加稱：「官員的問題不好回答，沒人問我（做不做），我就說不做，說得我很牛一樣。誰讓你有興趣？」他重申，對從政的問題沒有補充，有些事不能亂想，眼不要往其他地方盯。

被問及是否有受邀加入今年新成立的「紫荊黨」（Bauhinia Party），李小加反問「New Year Party？」，記者多次重複問題後，李小加表示對「紫荊黨」了解不多，目前也沒有收到「紫荊黨」的入黨邀請。他續指，對「紫荊黨」了解有限，但希望能更加了解香港的政治生活，因香港人都希望好事能在香港發生，也希望政治人物能攜手帶領香港走向正確的方向。

（第二版更新紫荊黨相關內容）

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記者：麥德銘

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