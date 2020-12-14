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【李小加退任】李小加預告新工作不離開中環　沒人問他當官

Hot Talk 12:34 2020/12/14

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李小加預告離開港交所的新工作「不會離開中環」

港交所 （00388） 行政總裁李小加年底離任，首提及12月31日後工作去向，李小加在港交所安排的網上記者會稱，可能離開港交所不久就會再見面，並預告現年59歲的自己「不太想打工」。李小加9月底時明言，離開港交所後會留在金融業發展，他今日稱：「新工作不離開中環、經常在交易廣場出現。」

李小加比喻，金融不少性質像水一般，自己很感興趣當「水利工程師」，其後補充未來兩周港交所仍付薪水給他，不便再多談未來事，強調香港是家，不會離開。

即使李小加多次表明期望留在金融業，但外界仍不斷揣測他在香港、內地從政，李小加稱：「官員的問題不好回答，沒人問我（做不做），我就說不做，說得我很牛一樣。誰讓你有興趣？」他重申，對從政的問題沒有補充，有些事不能亂想，眼不要往其他地方盯。

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記者：麥德銘

香港股票 李小加 香港交易及結算所有限公司 交易廣場 香港交易所（00388）

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