【滙豐HSBC股價】滙豐力守40元關　大摩估滙豐明年初派末期息15美仙

▲ 大摩估計，滙豐今年末期息將每股派15美仙。

英倫銀行上周宣布容許英國的銀行包括滙豐HSBC （00005） 恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。惟滙豐股價隨後僅微升便立即倒跌，券商連環削減滙豐每股股息的預測，滙豐今日更險守40元關。券商摩根士丹利最新調整預測，估計滙豐明年初將分派每股15美仙（折合約1.17港元）的末期息，而未來2年的股息亦都遠低於以往每年51美仙的水平。

滙豐年派0.51美元股息成絕響？ 【下一頁】

滙豐最新收報41元，全日跌0.8%，成交15.66億元，日內一度低見40.65元。

根據大摩最新報告指，最新調整對滙豐2021年及2022年的每股盈利預測，幅度分別為0.9%及3%，主要是反映英倫銀行放寬股份回購及派息的限制。

大摩又估計，滙豐明年初所分發的2020年度末期息，水平將為每股15美仙；而2021年則為每股22美仙，預測股息率4.07厘；2022年料為每股27美仙，意味未來2年股息政策都難見重返以往水平。

大摩維持對滙豐評級為「與大市同步」，目標價33元。

（第二版：更新摩根士丹利預測）

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編輯：吳敏芳