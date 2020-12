【輝瑞疫苗】首批已運抵加拿大 最快周一起接種

為遏止新冠肺炎蔓延,多國已開始新冠疫苗接種計劃,輝瑞疫苗先後於英國、加拿大及美國獲批。加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)於周日(13日)在社交網站表示, 首批輝瑞疫苗已於周日運抵加拿大,有望於周一(14日)開始為國民接種輝瑞疫苗。

杜魯多周日在社交網站發布一張貨機照片,顯示用於運送由輝瑞(Pfizer)及BioNTech共同研發的新冠疫苗貨機,已抵達加拿大境內。杜魯多指出,加拿大人最快可在周一,準備好「捲起衣袖」接種輝瑞疫苗( roll up their sleeves for a shot)。

杜魯多亦強調﹕

「我們對抗新冠肺炎的戰鬥仍未結束。」 (Our fight against COVID-19 is not over.)

該批疫苗於上周五(11日)離開比利時生產地,途經包括德國及美國等國後,才運送至加拿大。運送輝瑞疫苗的負責人福廷(Dany Fortin)早前向加拿大廣播公司(CBC)透露,未來數星期將陸續有輝瑞疫苗運抵,預計年底前可提供24.9萬劑新冠疫苗供國民接種。

首批3萬劑疫苗將運送至全國14個疫苗分配站,並安排護理院長者及醫護人員等高危人士優先注射。此外,加拿大將於短期内批准使用Moderna生産的另一款新冠疫苗,並準備在本周末前接收。

加拿大至今已錄得超過46萬人確診新冠肺炎,其中於周日(13日)單日新增5,891宗個案。該國衛生部於上周五要求,所有省份在聖誕節長假期需執行更嚴厲的防疫措施。有衛生部官員亦警告,若疫情仍未受控,加拿大明年1月底的確診數字每日或增至1.2萬宗。

責任編輯:郭麗明