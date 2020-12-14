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【輝瑞疫苗】首批已運抵加拿大 最快周一起接種

環球社會熱點 12:46 2020/12/14

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為遏止新冠肺炎蔓延，多國已開始新冠疫苗接種計劃，輝瑞疫苗先後於英國、加拿大及美國獲批。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）於周日（13日）在社交網站表示， 首批輝瑞疫苗已於周日運抵加拿大，有望於周一（14日）開始為國民接種輝瑞疫苗。

加拿大搶先美國 批准使用輝瑞疫苗 【下一頁】

杜魯多周日在社交網站發布一張貨機照片，顯示用於運送由輝瑞（Pfizer）及BioNTech共同研發的新冠疫苗貨機，已抵達加拿大境內。杜魯多指出，加拿大人最快可在周一，準備好「捲起衣袖」接種輝瑞疫苗（ roll up their sleeves for a shot）。

杜魯多亦強調﹕

「我們對抗新冠肺炎的戰鬥仍未結束。」

（Our fight against COVID-19 is not over.）

該批疫苗於上周五（11日）離開比利時生產地，途經包括德國及美國等國後，才運送至加拿大。運送輝瑞疫苗的負責人福廷（Dany Fortin）早前向加拿大廣播公司（CBC）透露，未來數星期將陸續有輝瑞疫苗運抵，預計年底前可提供24.9萬劑新冠疫苗供國民接種。

首批3萬劑疫苗將運送至全國14個疫苗分配站，並安排護理院長者及醫護人員等高危人士優先注射。此外，加拿大將於短期内批准使用Moderna生産的另一款新冠疫苗，並準備在本周末前接收。

富國搶購惹爭議 加拿大夠每人接種5次 【下一頁】

加拿大至今已錄得超過46萬人確診新冠肺炎，其中於周日（13日）單日新增5,891宗個案。該國衛生部於上周五要求，所有省份在聖誕節長假期需執行更嚴厲的防疫措施。有衛生部官員亦警告，若疫情仍未受控，加拿大明年1月底的確診數字每日或增至1.2萬宗。

責任編輯：郭麗明

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