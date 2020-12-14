【你有沒有興趣？】在家抗疫跟名人看書 蓋茨（Bill Gates）看了這5本書

眾所周知微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）是愛讀書之人，他讀書無數兼無私分享，他每季都會將自己的閱讀書單公諸同好，他讀的書未必是你「那杯茶」，更未必能幫你買中升值的股票，不過作為全球富人之一及科技巨擘創辦人，如此具影響力人物，他所閱讀的書正反映世界趨勢及加入他個人觀點，往往極具前瞻性。近日他以「5 Good Books For A Lousy Year」為題公開其冬季書單。

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責任編輯：鄭靜珊