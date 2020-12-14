  • 21°C
香港時間 : 20201214日 (一) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【你有沒有興趣？】在家抗疫跟名人看書 蓋茨（Bill Gates）看了這5本書

環球政經 14:30 2020/12/14

分享：

眾所周知微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）是愛讀書之人，他讀書無數兼無私分享，他每季都會將自己的閱讀書單公諸同好，他讀的書未必是你「那杯茶」，更未必能幫你買中升值的股票，不過作為全球富人之一及科技巨擘創辦人，如此具影響力人物，他所閱讀的書正反映世界趨勢及加入他個人觀點，往往極具前瞻性。近日他以「5 Good Books For A Lousy Year」為題公開其冬季書單。

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

後新冠肺炎時代來臨？　比爾·蓋茨：超過50％的商務旅行將消失 【下一頁

【新冠肺炎】比爾·蓋茨：沒有一種疫苗可在10月底前　獲美國批准面世【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

下一篇文章

存錢效率100%up 設立「自我罰款」可同時戒掉陋習與存錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位