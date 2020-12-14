【Tesla電池】印尼政府邀請Tesla當地建電池廠　馬斯克或願意簽「超級大單」

▲ Tesla擬印尼建電池廠。

特斯拉Tesla（美：TSLA）在全球加快佈局電池生產鏈，電池對電動車的重要性不言而喻。路透報道，印尼政府近日一份聲明中表示，Tesla將於下月前往印尼商討電動車供應鏈的投資者事宜，當中涉及電動車行業中電池主要成分。此外，印尼當局邀請SpaceX團隊評估在印尼建設火箭發站的可能性。

報道提到，印尼總統近日多次公開宣傳本國鎳儲備量，為全球主要鎳金屬生產大國，表示印尼有計劃成為全球最大的鋰電池生產國。為此，該國於今年初開始停止對外出口未經加工的鎳礦。

目前主流觀點認為鎳金屬的含量是決定電動車電池的能量密度、提搞車輛續航里程的重要成分。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）回應，只要確保鎳金屬的開採「高效且環保」，願意給予「長期的超級大訂單」。

對Tesla而言，保證鎳金屬供應能保證其維持行業地位，在印尼建電池廠將有效降低原料開採成本。今年10月，印尼工業部長阿古斯·古米旺證實，Tesla有意在印尼建立電池廠，初步選址為巴塘的綜合工業區。另外，韓國LG公司和寧德時代（深：300750）也與印尼政府已經達成協議，將在印尼建造電池工廠。

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編輯：陳華