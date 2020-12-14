【美國大選】選舉人團有幾重要？最終選出總統靠他們

▲ 選舉人團由周一（14日）起投票，根據美國大選選舉日結果正式投出美國總統。

美國各州都已確認美國大選選舉日結果，但原來美國大選仍未落幕。美國大選選舉日的結果只是投出選舉人團，各州選舉人團由周一（14日）起投票，要靠選舉人團根據美國大選選舉日結果正式投出總統。

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甚麼是選舉人團制度？

美國總統選舉屬於間接選舉，採用選舉人團（Electoral College）制度。美國選民於大選選舉日投票選出所屬州份的選舉人，再由選舉人代表該州投票選出總統。美國共有538張選舉人票，入主白宮者至少要取得270張。

選舉人是按照甚麼準則來挑選？

各州挑選選舉人的規則都不同。每個總統候選人所屬政黨於大選選舉日前數個月内，都會提名選舉人。政黨通常會選擇忠誠及對政黨有貢獻的黨員出任選舉人，以免選舉人不按投票結果自行決定投票意向。

各州的選舉人人數與國會議員人數相同，也與各州人口規模相符。如各州已公布哪名候選人贏得較多普選票，就可得知該州選舉人的任命情況。

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選舉人有何角色？

選舉人通常按照承諾，投給政黨屬意的候選人。但歷屆大選也有出現失信選舉人（faithless electors），於選舉人團投票時未有投給他們承諾支持的候選人。

2016年的美國大選更出現有史以來最多的失信選舉人，共有7名選舉人沒有跟隨所屬州份的結果投票。當中5人拒絕投予希拉莉（Hillary Clinton），2人拒絕投予特朗普（Donald Trump），為1948年以來首次有多於一位選舉人不按結果投票。

各州其後針對失信選舉人修改法律，規定如選舉人不按承諾投票，所投選票將被視為無效，甚至可能遭撤換選舉人資格。

選舉人團投票會否扭轉普選票結果？

如所有選舉人都根據所屬州普選票結果投票，拜登（Joe Biden）將獲得306張選舉人票，而特朗普料獲得232票。

如有選舉人不按照投票結果自行決定投票意向，上述票數將出現變動。但由於兩人預期獲得的票數差距達74票，料難以有如此多的選舉人「叛變」，自行決定投票意向。

責任編輯：鄭錦玲