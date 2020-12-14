【京東健康6618】京東健康再發力 股價市值創上市新高 市值突破4100億元

上星期二（8日）才上市的京東健康 （06618） 股價走勢持續強勁，今日更逆市再創新高，上午開市時段最高曾升至133.7元，較招股價70.58元，升89%；現報131.6元，午後開市繼續穩守131元以上，市值突破4,1０0億元，成交額逾17.37億。

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京東健康獲追捧也不是無原因的，事實上自掛牌已矚目全城，皆因在上市首日，開市10分鐘已晉身紅底股，且股價持不斷攀升，且更獲恒指公司、MSCI、富時羅素等指數公司快速納入指數。

事實上，外界一直將京東健康、阿里健康（00241）和平安好醫生（01833）作比較，而京東健康亦一直被看高一綫，上市後獲資金支持一點也不出奇，市場人士亦指京東健康擁有其獨特的優勢，過去一年已錄盈利，其零售藥房為中國最大的在線藥房，零售產品佔業務近9成；且估值在同業之間亦佔優勢。

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記者：張以正