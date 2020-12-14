【新股IPO】匯森家居今日起招股 入場費3757元

中國家具產品製造商匯森家居（新上市編號：02127）即日起（14日）至周五（18日）招股，計劃發售7.5億股股份，招股價介乎每股1.57至1.86元，每手2,000股，入場費約3,757.5元；12月29日掛牌；中信建投國際為獨家保薦人。

温嶺工量刃具1379即日起招股 入場費3409元，想知詳情請按：【下一頁】

匯森家居引入了7名基石投資者，共認購6.21億元股份。是次集資所得，約45.4%將用於建立由兩個生產車間組成的一個新製造工廠，分別專注於生產板式家具及軟體家具；約33%將用於建設愛格森工廠二期；約5%將用於通過為匯森家具工廠購買更先進及自動化的機器及設備以升級生產線；約6.6%預期將用於提高產品設計及研發能力；約10%用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。

匯森家居的產品主要以批發形式銷往海外市場，其收入來源主要來自美國。截至今年上半年，公司約7成收入來自美國。截至今年上半年，集團收入按年跌7%至16.3億元人民幣；純利按年跌5.6%至2392萬元人民幣。

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記者：張以正