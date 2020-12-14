  • 21°C
香港時間 : 20201214日 (一) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】匯立銀行開業不足半年 行政總裁因家庭理由呈辭

股樓投資 13:32 2020/12/14

分享：

本港首批虛擬銀行之一，開業不足半年的匯立銀行(WeLab Bank)證實，年初上任的行政總裁謝學海因家庭理由提出呈辭，料明年初離職。替任行政總裁李家達將會署任行政總裁職務，直至另行通知。

【小米1810】小米雙12銷售額增四成 股價創新高升近5%   詳情請看【下一頁

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股  詳情請看【下一頁

就任匯立銀行CEO前，謝學海曾擔台灣渣打銀行銀行首席財務官及執行董事。這亦是匯立自去年４月獲發牌至今第二度更換舵手，前執行董事兼行政總裁梁永祥於去年底退休，由當時的副行政總裁謝學海接任。匯立發言人表示，謝學海因家庭理由提出呈辭，該行對此感到可惜但仍尊重他的個人決定，亦非常感謝他過往為WeLab作出的貢獻，當中包括帶領銀行於今年７月正式營業。

至於署任行政總裁李家達，消息指其先後在匯豐及渣打擔任傳統金融及金融科技工作共逾16年，在WeLab競投牌照及籌建過程中扮演重要角色。發言人指，李家達加入WeLab已超過7年，是WeLab集團成立後的第一位員工，並從一開始已參與WeLab的籌建。董事會和管理層對他帶領集團持續發展充滿信心。

9月，匯立曾推出快閃GoSave定存優惠，年利率為9.8%。每天不定期於手機應用程式推出優惠一次。不過，優惠推出首日由於反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，有關優惠亦要煞停。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

虛擬銀行

上一篇文章

【HSBC】滙豐800萬元推大灣區獎學金　鼓勵港生赴大灣區發展（附申請資格及詳情）

下一篇文章

【港股追蹤】年內低位累升近8成 聯想股價重返疫情前水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金