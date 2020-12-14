【虛擬銀行】匯立銀行開業不足半年 行政總裁因家庭理由呈辭

本港首批虛擬銀行之一，開業不足半年的匯立銀行(WeLab Bank)證實，年初上任的行政總裁謝學海因家庭理由提出呈辭，料明年初離職。替任行政總裁李家達將會署任行政總裁職務，直至另行通知。

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就任匯立銀行CEO前，謝學海曾擔台灣渣打銀行銀行首席財務官及執行董事。這亦是匯立自去年４月獲發牌至今第二度更換舵手，前執行董事兼行政總裁梁永祥於去年底退休，由當時的副行政總裁謝學海接任。匯立發言人表示，謝學海因家庭理由提出呈辭，該行對此感到可惜但仍尊重他的個人決定，亦非常感謝他過往為WeLab作出的貢獻，當中包括帶領銀行於今年７月正式營業。

至於署任行政總裁李家達，消息指其先後在匯豐及渣打擔任傳統金融及金融科技工作共逾16年，在WeLab競投牌照及籌建過程中扮演重要角色。發言人指，李家達加入WeLab已超過7年，是WeLab集團成立後的第一位員工，並從一開始已參與WeLab的籌建。董事會和管理層對他帶領集團持續發展充滿信心。

9月，匯立曾推出快閃GoSave定存優惠，年利率為9.8%。每天不定期於手機應用程式推出優惠一次。不過，優惠推出首日由於反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，有關優惠亦要煞停。

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