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【德國疫情】單日確診病例破2.8萬宗 德國總理默克爾：周三起實施全國「封城」至明年1月

環球政經 12:35 2020/12/14

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德國新冠肺炎疫情惡化，截止上周六（12日）單日錄得新增逾2.8萬宗的確診個案，死亡人數增至496人。總理默克爾和16個州長達成共識，於周日（13日）宣布全國封城，由周三（16日）生效，要求所有學校、商店及日間照顧中心起關閉，直至明年1月10日。

【墨西哥疫情】確診數字創新高 市政府宣布進入緊急狀態 縮短商店營運時間：【下一頁

【歐洲第二波】意大利染疫死亡人數破6萬 死亡率僅次英國：【下一頁

在宣布有關措施前，默克爾和各州州長於周日會面討論事宜，同場副總理兼財政部長Olaf Scholz在會前要求實施更嚴厲封鎖措施；經濟部長Peter Altmaier表示，現時醫院深切治療部病床數量緊張，須在聖誕節前解決問題，惟東部城市德累斯頓、西部城市法蘭克蘭爆發反封示威，一度出現警民衝突。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 德國 默克爾 疫情

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