【旅業寒冬】南韓航空公司料明年市場前景仍黯淡　續縮減航線數量

▲ 多間南韓的航空公司仍然不看好明年的國際出行需求，將繼續縮減明年的航線數量。（法新社圖片）

雖然市場預計最快明年可接踵疫苗，成為航空業復甦的唯一希望，惟多間南韓的航空公司仍然不看好明年的國際出行需求，故將繼續縮減明年的航線數量。

【航空業自救】聯合航空及美國航空擬取消機票更改費 力圖刺激預訂需求

韓聯社報道，在今年3月至11月，受新冠肺炎疫情影響，南韓航空公司的航班總數量僅為17.3萬架次，比去年的40.8萬架次減少一半以上。大韓航空、韓亞航空等南韓主要航空公司預測，明年的國際出行需求與今年大致相同，認為市場前景仍然黯淡，並據此規劃明年的航線。

在明年1月至2月，大韓航空將國際航線數量由原定的110條縮減至30條、國內航線由原定的15條縮減至6條。韓亞航空將國際航線數量由原定的72條減少至26條，國內航線由10條減至7條。大韓航空方面表示，今年的旅客輸送量較去年驟減70%，預計明年較2019年相比也將減少65%。

疫苗將面世 料明年貨運競爭更激烈

雖然客運航班減少，不過，值得關注的是，隨著疫苗成功研發，相信貨運市場明年競爭將更加激烈，如大韓航空和韓亞航空也計劃投入運力擴大疫苗運輸，冀從而轉虧為盈。

【航空業自救】香港航空旗下貨運申請增航線 瞄準出口訂單及疫苗運送需求

【航空業自救】阿聯酋航空A380客機改為「小型貨機」 運送緊急物資

責任編輯：蘇穎琪