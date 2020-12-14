【異動股】汽車股持續回勇　東風長汽齊升8%、廣汽升半成

▲ 近日乘聯會發表11月中國新能源汽車產銷量成績造好，帶動汽車股版塊持續走高。

近日乘聯會發表11月中國新能源汽車產銷量成績見好，帶動汽車股版塊持續走高。回A股上市有進展的東風 （00489） 、11月銷售數據理想獲券商看好的長城（02333）下午開市後領漲8.5%。

深圳創業板上周五公布東風集團A股上市順利過會，今早東風升逾8%，高見8.6元，中午收市報8.4元，現報8.2元，升4.6%。長城汽車升8.5%，中午報16.1元，下午開市後繼續走高，現報16.3元。廣汽 （02238） 升5.1%，現報8.4元。

東風集團回歸A股創業板獲受理，詳情可見﹕【下一頁】

個別汽車股不升反跌，恒大汽車 （00708） 跌2.6%，報27.7元。

兩家國指成份股表現較東風、長汽落後，比亞迪（01211）升2.0%，報177.6元。吉利汽車 （00175） 升1.4%，報22.3元。

中汽協付炳鋒﹕市場認知上升 擴大新能源汽車增長

除乘聯會外，中國汽車工業協會（以下簡稱「中汽協」）昨日（13日）亦為汽車產業帶來好消息。中汽協副會長兼秘書長付炳鋒在新能源智能汽車生態高峰論壇上提到，截至目前為止，中國汽車保有量已達到近2.8億輛，與美國水平相近，並預計新能源汽車將成為未來驅動汽車產業的主要動力。

他表示，隨著市場擴大對新能源汽車的認知，預料新能源汽車銷量將持續增長，並指近來新能源購置稅補貼、免征車購稅等政策調整減輕疫情對汽車行業的影響，因此看好未來新能源汽車發展。

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編輯﹕賴奕羚