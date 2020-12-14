紐約天主教堂發生槍擊案 疑犯開20槍遭警方擊斃

▲ 紐約一間天主教堂發生槍擊案，槍手最少開了20槍後遭警方擊斃。

美國紐約市周日（13日）發生槍擊案，紐約市一間天主教堂聖誕節音樂會完場時，一名男子突然向天開槍。槍手據報最少開了20槍，其後遭警方擊斃，現場其他人並無受傷。

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事發於當地周日下午，當時約有200人出席曼哈頓聖約翰大教堂（The Cathedral Church of St.John the Divine）的音樂會，於戶外進行聖誕節合唱表演。

表演完場期間，槍手站在教堂門外台階上突然向天開槍，一邊高聲呼叫：「殺我！對著我開槍！」（Kill me! shoot me!）。

據悉，槍手開槍時只有15人尚在現場，看到槍手開槍後都驚慌地逃跑。教堂發言人舒伯特（Lisa Schubert）表示，槍手最少開了20槍，指對方原本可以殺死很多人。

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報道指槍手有大量案底，案發時攜帶的背囊内裝有一罐汽油、繩索、金屬絲、膠帶、刀及一本聖經。紐約市警察局發言人賴利（Edward Riley）表示，槍手於現場曾向警察開槍，其後遭警方開槍打中。他表示沒有警察或其他現場人士遭槍手射傷。

槍手其後被送往當地醫院，但搶救無效已證實死亡。警方表示，暫時仍未能確定槍手的犯案動機，仍在進行調查。

責任編輯：鄭錦玲