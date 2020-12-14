「疫」市中的商品ETF

新冠疫情下市況波動，今年商品市場尤如坐過山車，原油和黃金價格明顯受影響（儘管兩者價格走勢相反）。商品價格大幅波動，帶動資金流入香港市場的商品ETF規模創新紀錄。本文將探討疫情對兩種主要的商品ETF ─ 原油期貨ETF和黃金ETF的影響。

香港上市原油期貨ETF成交額年內大增

對於原油市場而言，2020年是波動的一年。原油需求急跌，加上存儲空間短缺，故於今年2月至4月曾被市場拋售，西德克薩斯中質原油（英文簡稱「WTI」）的五月期貨價格，更一度跌至負值，為歷來首次。

原油價格大幅波動令原油市場成為焦點，有投資者希望把握超低原油價格，發掘其中的投資機會。此外，由於油價或可看成是經濟活動的反映，亦有投資者希望透過投資原油，表達對經濟前景的展望。原油期貨ETF或因此獲投資市場青睞：在今年2月24日至3月20日油價大幅波動期間，以在香港上市的最大原油期貨ETF為例（以資產管理規模計），其資金淨流入規模達到6.5億港元。根據香港交易所數據，在2020年的首十個月，該ETF的淨流入規模為24億港元，其資產管理規模則上升至10月底的28億港元。香港上市的原油期貨ETF的月度平均每日成交額，在2020年4月達到全年峰值7.78億港元，全年（截至12月3日）的平均每日成交額為1.1億港元。

全球黃金ETF資金流入規模創紀錄

黃金作為避險資產，價格於年內呈上升趨勢。金價在今年8月初創下歷史新高，對比作為基本經濟活動指標的油價，黃金價格走勢相對複雜，因金價會受美國聯邦儲備局（美聯儲）利率、美元滙價強弱、投資者風險偏好、通漲預期等多種因素影響。

年內黃金需求強勁，帶動黃金ETF今年的資金流入規模亦創下紀錄。根據世界黃金協會的數據，全球黃金ETF的黃金持有量在2020年首十個月增加了1,022噸，達到紀錄新高3,899噸。根據香港交易所數據，在香港上市的黃金ETF今年也有大量資金流入，最大黃金ETF（以資產管理規模計）在今年截至10月31日錄得205億港元的資金流入，是同期香港ETF市場中資金流入規模最大的ETF。由於市況波動和美聯儲宣佈減息等不同的因素，香港上市黃金ETF的月度平均每日成交額，亦在2020年4月份達到全年峰值49億港元，全年（截至12月3日）的平均每日成交額為1.6億港元。

香港上市商品ETF價差縮窄

ETF不僅為投資者提供了投資原油和黃金的途徑，成本亦較低。要量度ETF投資的實際成本，投資者須評估投資總成本（TCO），即交易成本和持有成本的總和（在香港交易所網頁了解更多），而買賣價差是交易成本的重要組成部分之一。

為了降低投資成本和縮窄買賣價差，香港交易所在2020年實施了一系列提升ETF流動性的措施，包括推出新的ETF價位表和持續報價莊家責任。

新措施實施後，香港上市商品ETF的買賣價差顯著收窄，特別是交易量較活躍的ETF。根據香港交易所數據，從2020年6月1日至10月31日，上述原油期貨ETF和黃金ETF的價差分別縮窄了83％和61％，而同期整個香港ETF市場的價差縮窄幅度中位數為33％，這使投資者能夠以較低的交易成本，在香港投資ETF。

若股票市場波動，與股票的相關性一般較低的商品ETF，可以成為投資者分散投資的工具。如欲了解有關原油期貨ETF的更多資料，請參閱《原油ETF的特點與風險》一文。

與其他投資一樣，投資ETF涉及風險，其價格可能大幅波動，無法保證獲利。在作出任何投資決定前，投資者必須了解ETF的產品詳情及有關風險。請瀏覽香港交易所網站，進一步了解香港上市ETF。