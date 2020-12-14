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【反壟斷競爭】中央政治局會議強調反壟斷 中金指有利互聯網行業長遠發展

股樓投資 11:34 2020/12/14

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中央政治局上周五（11日）的會議首次指出，要「強化反壟斷及防止資本無序擴張」，引來市場對互聯網企業監管的憂慮。中金發表報告指，中央政治局會議仍然強調科技自立自強，增強產業鏈供應鏈的自主可控能力，預計「十四五」期間推動科技自立自強，仍然是政策實施的重點方向。

中金又指，互聯網平台經濟本身是贏家通吃的性質，一定程度上有自然壟斷的情況，加上擁有大量用戶數據，容易出現濫用的風險，如果不加以監管，任由資本控制、無序擴張，短期內雖然能為消費者帶來一定實惠，但長遠有機會進行壟斷性定價，同時侵入更多傳統經濟領域，反而有損消費者的權益。中金認為，政府將針對互聯網平台經濟監管及規劃有更多著墨，長遠有助行業健康發展。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 行業 反壟斷 中共中央政治局

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