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iOS 14現耗電異常、訊息消失情況　傳蘋果今更新系統

科技 11:30 2020/12/14

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有iPhone用戶在網上反映，更新到iOS 14.2後，iPhone無法接收短訊，訊息以及iMessages的通知也無法顯示。

蘋果今年推出iOS 14後引起不少問題，就算更新到最新的iOS 14.2版本，問題依然無法解決，甚至變得更加嚴重。有iPhone用戶在網上反映，更新到iOS 14.2後，iPhone無法接收短訊，訊息以及iMessages的通知也無法顯示。同時也有用家稱，手機續航力大為下降。

Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機

iPhone 12電量不尋常下跌　待機狀態每小時減4%

據外媒The Verge報道指，初期有不少iPhone 12用戶指投訴，無法收取由使用Android設備的朋友所發送的短訊，或是收到訊息後卻沒有出現內文。也有用戶表示，在iMessage中打字出現明顯延遲，會遲2到3秒才會顯示內容。亦有用家指，在手機系統更新至iOS 14後，手機電池續航力大幅下降，使用不到30分鐘就用掉50%。

後來發現，原來不只iPhone 12用戶，連舊iPhone機款用戶也遇到一樣的問題，而他們全都是更新到iOS 14.2後出現相關情況的苦主。而目前該問題在蘋果的官方支援論壇上，已經累積了超過42頁的相關討論。

外國科技網站9To5Mac預料，蘋果或會在今（14日）發布iOS 14.3，或會在更新中進行最新修正。否則受影響的用戶，需等到iOS 14.3.1或更高版本，才有機會修復相關錯誤。

【iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統

責任編輯：曾曉汶

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