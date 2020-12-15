國內醫療美容市場潛力大 瑞麗醫美集眾多優勢 乘勢騰飛

隨著國內經濟水平提升及愈來愈多人對「顏值」的追求，內地醫療美容市場發展一日千里。根據弗若斯特沙利文報告預計2018年至2023年中國醫療美容服務市場將以17.1%的複合年增長率高速發展，成為全球前十大市場中增速最快的地區。當中立足於國內以醫美揚名的區域——杭州市及浙江省的知名醫療美容企業瑞麗醫美(02135)，於當地所有私營醫療美容服務提供商中分別排名第四位及第五位，公司現時擁有眾多優勢，配合國內醫美市場的發展，具增長空間。瑞麗醫美即日起(15日)至18日公開招股，公司計劃發行3.425億股，以最高發售價0.4港元計，集資最多1.37億港元，並將於本月28日於港交所掛牌上市。

根據數字，2018年中國醫療美容市場收入已達到1,200億元(人民幣，下同)，成為全球第二大市場，佔全球醫療美容服務市場約13.5%。但縱使如此，與其他發達國家相比，中國的醫療美容服務滲透率仍然不高，2018年每千人中接受醫療美容診療的人數僅為14.5人，反觀美國及韓國則高達52.2人及89.2人，可見內地醫療美容行業擁有巨大的發展空間。

紮根浙江 強大品牌知名度

其中，瑞麗醫美的大本營浙江省，佔中國人口4%的省份， 2019年醫療美容服務市場的收益佔全國市場的7%，且杭州市2019年醫療美容服務收益於中國各城市中位居第六。紮根浙江的瑞麗醫美，亦受惠當地市場發展，過去三年活躍客戶大幅増加，從2017年的29,231名增加至去年的69,835名，升幅超過兩倍。

事實上，已成立12年的瑞麗醫美，於當地具備強大的品牌知名度，不但擁有年資平均12年的醫療專業人員團隊，而且安全優質的服務更獲得中國整形美容協會認證，2018年獲評為「5A」級醫療美容機構之一，深受業界認同及客戶信賴。近年內地政府為確保醫療美容服務市場的健康發展，大力打擊非法醫療美容行為，對行業的監管愈來愈嚴格，加上醫療美容的技術發展迅速，對新加入業界者的門檻及要求愈來愈高，均有利擁有強大品牌知名度、豐富經驗及先進技術的瑞麗醫美。

多元服務 有效增加回頭客

此外，瑞麗醫美與中國多個醫療行業協會，即中國整形美容協會、中國醫師協會、中華醫學會、浙江省醫師協會以及浙江省整形美容行業協會維持長期緊密關係。而作為浙江地區的領先醫療美容服務提供商，瑞麗醫美可為客戶提供一站式度身訂造的服務，包括美容外科服務、微創美容服務、皮膚美容服務及牙齒美容服務等，有效提高客戶忠誠度及促進有效交叉銷售，從而推動回頭客業務，令瑞麗醫美的回頭客從2017年的15,172名增加至2019年的35,729名；增加了多元化的服務項目，令瑞麗醫美收入更趨穩定。

綫上宣傳 低成本搶佔市場

與傳統業務模式僅致力於醫療美容機構範圍內的營運不同，瑞麗醫美採取透過多個在綫電商平台經營綫上商店，推廣品牌，並銷售及營銷不同的服務。有效的綫上營銷活動為瑞麗醫美贏得不少殊榮及認可，例如美團頒發的杭州市醫美人氣商戶、阿里健康頒發的阿里健康最受歡迎醫療機構獎及新氧頒發的五大脂肪名院、其中一位醫師亦獲新氧評為2018年度最具權威修復名醫大咖。

與此同時，透過持續進行綫上營銷及有效的綫上營銷策略，亦直接使瑞麗醫美在客戶獲取成本上遠低於中國行業平均水平，去年全年的營銷開支及與醫療美容服務收益的比率更同時大幅低於中國同業平均水平，令瑞麗醫美成功在高速發展的國內醫療美容市場中搶佔領先位置，並有助把握未來市場商機。

▲ 瑞麗醫美創辦人、主席兼執行董事傅海曙先生(左一)及集團高級管理層

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