【輝瑞疫苗】特朗普：在適當時候接種 變相否認帶頭打疫苗

美國新冠肺炎疫情嚴峻,美國監管機構上周對輝瑞疫苗批出緊急授權使用。彭博社引述消息指,美國總統特朗普(Donald Trump)、副總統彭斯(Mike Pence)及其他高級白宮官員最快於周一(14日)帶頭接種輝瑞疫苗。惟特朗普表示,白宮官員應稍遲才接種,並他暫未決定自己何時接種,會在適當時候這樣做。

美國首批疫苗 料周一起運抵各州 【下一頁】

彭博社報道,特朗普及彭斯等高級官員,最快周一接種輝瑞(Pfizer)研發的新冠疫苗。其餘白宮官員亦會在未來10日內分批接種。

但特朗普周日在社交網站Twitter表示,除非有必要,否則白宮官員應稍後才接種新冠疫苗,他已下達有關指示。特朗普,自己暫未決定何時接種疫苗,會適當時候接種輝瑞疫苗(I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time.)。

美國的新冠肺炎死亡人數達29.8萬人。美國食品及藥物管理局(FDA)及疾病管制與預防中心 (CDC)上周先後通過建議使用接種輝瑞疫苗。輝瑞疫苗周一陸續到達全國145個地點,首批將優先提供予醫護人員及療養院老年人。

美國料到明年3月 可為1億人接種疫苗 【下一頁】

美國國家安全委員會發言人尤利奧特(John Ullyot)表示,所有政府高級官員會接種新冠疫苗,以對抗目前的新冠疫情,同時保證美國在疫情流行及緊急災難性情況下都可繼續如常運作。他亦在聲明中指出,美國國民應該要有信心,他們將在公共衛生和專業人員國家安全領導人建議下,獲得與美國高級官員相同的安全有效新冠疫苗。

責任編輯:郭麗明