  • 22°C
香港時間 : 20201214日 (一) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】特朗普彭斯據報帶頭打疫苗 最快周一接種

環球社會熱點 11:53 2020/12/14

分享：

美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國上周五（11日）已緊急授權使用輝瑞疫苗。路透社引述白宮消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）及其他高級白宮官員最快於周一（14日）帶頭接種輝瑞疫苗。

美國首批疫苗 料周一起運抵各州 【下一頁】

路透社引述白宮人士稱，總統特朗普及副總統彭斯等高級官員會於周一接種輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，而其餘白宮重要官員及部分政府官員亦會在未來10日內接種。但由於特朗普早前曾感染新冠肺炎，他過往曾公開表示自己已擁有抗體，他有可能會放棄接種疫苗。

報道指，暫時未知美國候任總統拜登（Joe Biden）、候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）及其幕僚團隊會否接種新冠疫苗。

美國的新冠肺炎死亡人數達29.8萬人。美國疾病管制與預防中心 （CDC）的諮詢委員會上周六（12日）表決通過，建議使用接種輝瑞疫苗。輝瑞疫苗周一陸續到達全國145個地點，首批將提供予醫護人員及療養院老年人。

美國料到明年3月 可為1億人接種疫苗 【下一頁】

美國國家安全委員會發言人John Ullyot表示，所有政府高級官員會接種新冠疫苗，以對抗目前的新冠疫情，同時保證美國在疫情流行及緊急災難性情況下都可繼續如常運作。他亦在聲明中指出，美國國民應該要有信心，他們將在公共衛生和專業人員國家安全領導人建議下，獲得與美國高級官員相同的安全有效新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款
2020/12/13
【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款
【美國大選】撐特朗普示威變衝突 現槍響及4人遭刺傷
2020/12/13
【美國大選】撐特朗普示威變衝突 現槍響及4人遭刺傷
【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注
2020/12/13
【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注
【德國疫情】封鎖措施升級 橫跨聖誕新年至1月10日
2020/12/13
【德國疫情】封鎖措施升級 橫跨聖誕新年至1月10日
【新冠疫苗】美國料到明年3月 可為1億人接種疫苗
今日
【新冠疫苗】美國料到明年3月 可為1億人接種疫苗
傳染病 疫情 特朗普 拜登 彭斯 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 美國 疫苗

下一篇文章

紐約天主教堂發生槍擊案 疑犯開20槍遭警方擊斃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注
【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注
【美國大選】多地有示威聲援特朗普 拒認拜登勝選
【美國大選】多地有示威聲援特朗普 拒認拜登勝選
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間11:00）
【美國大選結果】周一選舉人投票日 多地有撐特朗普示威 （不斷更新）
【美國大選結果】周一選舉人投票日 多地有撐特朗普示威 （不斷更新）
【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款
【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款