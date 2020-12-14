【輝瑞疫苗】特朗普彭斯據報帶頭打疫苗 最快周一接種

美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國上周五（11日）已緊急授權使用輝瑞疫苗。路透社引述白宮消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）及其他高級白宮官員最快於周一（14日）帶頭接種輝瑞疫苗。

美國首批疫苗 料周一起運抵各州 【下一頁】

路透社引述白宮人士稱，總統特朗普及副總統彭斯等高級官員會於周一接種輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，而其餘白宮重要官員及部分政府官員亦會在未來10日內接種。但由於特朗普早前曾感染新冠肺炎，他過往曾公開表示自己已擁有抗體，他有可能會放棄接種疫苗。

報道指，暫時未知美國候任總統拜登（Joe Biden）、候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）及其幕僚團隊會否接種新冠疫苗。

美國的新冠肺炎死亡人數達29.8萬人。美國疾病管制與預防中心 （CDC）的諮詢委員會上周六（12日）表決通過，建議使用接種輝瑞疫苗。輝瑞疫苗周一陸續到達全國145個地點，首批將提供予醫護人員及療養院老年人。

美國料到明年3月 可為1億人接種疫苗 【下一頁】

美國國家安全委員會發言人John Ullyot表示，所有政府高級官員會接種新冠疫苗，以對抗目前的新冠疫情，同時保證美國在疫情流行及緊急災難性情況下都可繼續如常運作。他亦在聲明中指出，美國國民應該要有信心，他們將在公共衛生和專業人員國家安全領導人建議下，獲得與美國高級官員相同的安全有效新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明