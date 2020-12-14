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【輝瑞疫苗】「在適當時候接種」特朗普彭斯據報帶頭打疫苗

環球社會熱點 11:53 2020/12/14

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美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國監管機構上周對輝瑞疫苗批出緊急授權使用。彭博社引述消息指，美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）及其他高級白宮官員最快於周一（14日）帶頭接種輝瑞疫苗。惟特朗普表示，白宮官員應稍遲才接種，並他暫未決定自己何時接種，會在適當時候這樣做。

美國首批疫苗 料周一起運抵各州 【下一頁】

彭博社報道，特朗普及彭斯等高級官員，最快周一接種輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗。其餘白宮官員亦會在未來10日內分批接種。

但特朗普周日在社交網站Twitter表示，除非有必要，否則白宮官員應稍後才接種新冠疫苗，他已下達有關指示。特朗普，自己暫未決定何時接種疫苗，會適當時候接種輝瑞疫苗（I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time.）。

美國的新冠肺炎死亡人數達29.8萬人。美國食品及藥物管理局（FDA）及疾病管制與預防中心 （CDC）上周先後通過建議使用接種輝瑞疫苗。輝瑞疫苗周一陸續到達全國145個地點，首批將優先提供予醫護人員及療養院老年人。

美國料到明年3月 可為1億人接種疫苗 【下一頁】

美國國家安全委員會發言人尤利奧特（John Ullyot）表示，所有政府高級官員會接種新冠疫苗，以對抗目前的新冠疫情，同時保證美國在疫情流行及緊急災難性情況下都可繼續如常運作。他亦在聲明中指出，美國國民應該要有信心，他們將在公共衛生和專業人員國家安全領導人建議下，獲得與美國高級官員相同的安全有效新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明

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