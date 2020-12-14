【小米1810】小米雙12銷售額增四成 股價創新高升近5%

小米（01810）今早曾升至29.1元的上市新高，現升4.9%至28.9元，成交達45.7億元。

小米在微博公布，於「雙12」期間，中國間內新零售全渠道的總銷售額突破71.5億元，按年增四成，小米手機更成為全平台內Android手機的銷量第一名，而小米AIoT智能設備的銷量更超過700萬件。



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另外，內媒報導指小米11系列將於12月29日發佈，並有可能於發布當天開始發售。據報，小米11系列將會是首款使用高通的Snapdragon 888旗艦處理器的智能手機。



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