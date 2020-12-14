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【小米1810】小米雙12銷售額增四成 股價創新高升近5%

股樓投資 12:27 2020/12/14

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小米（01810）今早曾升至29.1元的上市新高，現升4.9%至28.9元，成交達45.7億元。

小米在微博公布，於「雙12」期間，中國間內新零售全渠道的總銷售額突破71.5億元，按年增四成，小米手機更成為全平台內Android手機的銷量第一名，而小米AIoT智能設備的銷量更超過700萬件。

【摩笛吹奏】大摩料滙豐渣打明年可恢復派息　預測股息率分別逾4厘及3厘  詳情請看[下一頁]

另外，內媒報導指小米11系列將於12月29日發佈，並有可能於發布當天開始發售。據報，小米11系列將會是首款使用高通的Snapdragon 888旗艦處理器的智能手機。

【美團3690】傳內地多間供應商拒供貨 美團團購錯在賣得太平？  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 小米集團－W（01810） 小米

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