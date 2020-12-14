【新冠疫苗】美國料明年中可達群體免疫 7成半人接種

▲ 美國政府預計美國明年中最少有7成半人接種新冠疫苗，屆時將能達到群體免疫。

美國上周五（11日）向輝瑞疫苗作緊急使用授權，並於周末加緊運送首批輝瑞疫苗到美國各州，預期本周可開始大規模接種輝瑞疫苗。美國新冠疫苗計劃負責人表示，預計美國到明年中最少有7成半人接種新冠疫苗，屆時將能達到群體免疫。

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美國政府疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui），周日（13日）接受霍士新聞台訪問。斯拉維表示美國政府的目標，是於明年首季時為1億人接種新冠疫苗。

斯拉維表示，連同輝瑞及稍後有望獲批的Moderna疫苗計算在内，美國政府希望於本月底前率先分發4,000萬劑疫苗。明年1月將會再分發5,000萬至8,000萬劑，2月也會分發相同數量。由於2款新冠疫苗都要求每個人接種兩劑才達到預期效用率，明年3月底前料有1億美國人可接種疫苗。

斯拉維強調美國如要達到群體免疫，全國需要有大約75%至80%的人口接種疫苗，他希望明年5月至6月已能達標，呼籲民眾對接種疫苗持開放態度。

責任編輯：鄭錦玲