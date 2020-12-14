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【東風集團】A股創業板上市成功過會 東風集團H股股價開快車

股樓投資 10:36 2020/12/14

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上周五（11日）創業板公布東風集團 （00489） A股上市順利過會，後者成功返回A股上市，成為深圳創業板集資規模最大的IPO，距離創業板受理東風集團IPO大約兩個月。

今次東風集團公開發行不超過9.57億股，融資金額預計達到210億元人民幣。內地傳媒指，由於東風集團在香港上市多年，公司管治較規範，招股說明書清晰，避免了多輪詢問，加上東風集團為湖北省最大的企業，中證局早前表示要發揮資本市場的直接融資功能，對湖北地區企業及主要投向湖北地區的投資都要優先安排，因此A股IPO過會的時間較短。

東風集團公告指，A股發行上市仍需中證監及其他相關監管機構批准，過會後未必代表一定能上市。

東風集團今日股價最多升逾一成至8.71元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

創業板 A股 中國證監會 集資 人民幣 IPO 深圳 香港 湖北省

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