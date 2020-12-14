【第四波疫情】唔好等人講先知 3個步驟查閱居住大廈有沒有人「中招」【附教學】

本港進入第四波疫情，每日新增確診個案已維持高位雙位數或甚至過百多天，今次疫情除了出現人數眾多的跳舞群組，最令人憂慮是多個屋苑屋邨出現爆發，暫時仍未知病毒是透過公共設施抑或是渠管問題傳染散播。而新聞報導未必能覆蓋所有新增個案居住的屋邨屋苑，有時大廈本身亦未必會公布，往往要街坊鄰里講起才知道，巿民想知道自己住處有沒有最新確診個案，或甚至自己出入過的地方有沒有確診人士去過，其實可以掌握第一手資料，自己上網查閱。該大廈名單每日更新的，讓巿民可每日查閱最新情況。雖然查閱方法不太直接，但也不太複雜。首先到衛生防護中心下的2019冠狀病毒病專題網站：https://www.coronavirus.gov.hk/chi/index.html

3大步驟如下：

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撰文：鄭靜珊

過去14天內曾有確診2019冠狀病毒病個案的大廈名單

https://www.coronavirus.gov.hk/chi/index.html