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【美團3690】傳內地多間供應商拒供貨 美團團購錯在賣得太平？

股樓投資 10:13 2020/12/14

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根據內地傳媒報導，內地滄州市華海順達糧油調料有限公司公布，收到投訴指美團優選、多多買菜等社區團購平台出現「嚴重低價」的情況，通過補貼拉客，引發市場價格戰，甚至有產品遠低於出廠價，嚴重損害客戶利益，因此要求社區團購平台要求價格不得低於其終端零售價，若仍然違反則取消經銷權。

多多買菜為拼多多（美：PDD）旗下平台，美團優選則為美團 （03690） 屬下，其中多多買菜被大行視為拚多多下一個增長點，而美團優選於今年7月成立，富瑞早前指美團優選為美團重點新業務，預計今年底前能覆蓋1000個內地縣市。另外，根據內媒報導，除了華海順達外，亦有多間供應商公布類似的通知，多多買菜、美團優選等未有回應內地傳媒查詢。

今日美團股價一度跌近7.4%，最低見272.2元，其後跌幅略收窄至跌5%左右。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 美團－W（03690） 拼多多（美：PDD） 零售 補貼

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