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【消費力量】飲咗會靚D？ 日女瘋飲「美祿」 買斷巿炒貴5倍    

環球政經 10:08 2020/12/14

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女人的消費力永遠是這麼強大！不過今次不是買衫買手袋，而是買星加坡朱古力飲品「美祿」。「美祿在香港跟阿華田、好立克曾經齊明，是茶餐廳咖啡奶茶以外的選擇，凍飲更可在上面加一層美祿粉，曾是不是七十、八十後的童年回憶。

飲美祿飲到斷巿的日本，事緣今年7月時有女網民在「推特」發文指「飲美祿補充了鐵質，改善了貧血問題」，立即被瘋傳，有不少跟帖指「「真的能舒緩貧血」，當月的美祿出現缺貨。到9月時雀巢先宣布停售240克的大袋裝美祿，兩個月後重新上市後，銷量竟比去年同期竟增了7倍，再次缺貨，近日雀巢宣布，由於原料供不應求，產品要停賣至明年2月。

11月日本遊戲機銷量 Switch賣出66萬部勝PS5 【下一頁

寄語對未來保持憧憬 PANTONE選「亮麗黃」「極致灰」成2021顏色【下一頁

由於缺貨，日本一眾女士又需要補鐵，於是網上開始出現炒賣美祿，一包200克的美祿由原價約200至300日圓（約15至22港元），竟炒貴5倍1000日元至1500日元（約150至223港元），並且秒速售光。

美祿這朱古力配方最先由澳洲工業化學家Thomas Mayne於1934年調製出來，後來在澳洲、新加坡等亞太地區流行起來的飲品。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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