  • 21°C
香港時間 : 20201214日 (一) 10:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠疫苗生產商阿斯利康斥390億美元收購藥廠Alexion

股市 10:00 2020/12/14

分享：

新冠疫苗生產商阿斯利康斥390億美元收購藥廠Alexion

新冠疫苗研發商之一的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）（美：AZN）宣布，同意以390億美元的現金和股票收購總部位於波士頓的Alexion Pharmaceuticals Inc. （ALXN），以此增強自身在罕見病領域的影響力。交易預計於2021年第三季度完成。

每股作價為175美元，分為60美元現金和2.1243股阿斯利康美國存托股票（ADS）兩部分，較Alexion的一個月平均股價溢價40%。Alexion的股價上周五收於120.98美元。

阿斯利康表示，通過收購Alexion，公司將能夠在利潤豐厚的罕見病藥物領域佔據一席之地，並有助於推動未來幾年的收入和現金流。Alexion每年60億美元的銷售額中，大部分來自治療罕見血液病的藥物Soliris，這是全球最昂貴的藥物之一。

阿斯利康目前與英國牛津大學合作，研發的新冠疫苗。該疫苗正在接受英國和歐洲藥品監管機構的評估，可能於幾周內在英國獲得緊急使用授權。

【輝瑞疫苗】美國准輝瑞及BioNTech新冠疫苗緊急使用 特朗普：第一針24小時內施打

【科興疫苗】科興生物美國上市　內部股權鬥爭已停牌一年半

【疫苗QA】中國疫苗科興1月率先抵港　 一文看清科興疫苗、輝瑞疫苗、牛津疫苗購置部署及疫苗特點

編輯：吳敏芳

美股 AstraZeneca（美：AZN） 罕見病 牛津大學 美國 英國 疫苗

上一篇文章

時代鄰里入股物管公司　涉近3億元人民幣

下一篇文章

【乳業股】蒙牛擬入主內地乳製品公司妙可藍多 妙可藍多開市漲停（第二版）　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】積金局：單靠BNO或回鄉證不可證明永久離港　不能提早提取MPF
【BNO移民】積金局：單靠BNO或回鄉證不可證明永久離港　不能提早提取MPF
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
【社區團購】美團跌近6%　網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【社區團購】美團跌近6%　網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗