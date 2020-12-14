▲ 新冠疫苗生產商阿斯利康斥390億美元收購藥廠Alexion

新冠疫苗研發商之一的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）（美：AZN）宣布，同意以390億美元的現金和股票收購總部位於波士頓的Alexion Pharmaceuticals Inc. （ALXN），以此增強自身在罕見病領域的影響力。交易預計於2021年第三季度完成。

每股作價為175美元，分為60美元現金和2.1243股阿斯利康美國存托股票（ADS）兩部分，較Alexion的一個月平均股價溢價40%。Alexion的股價上周五收於120.98美元。

阿斯利康表示，通過收購Alexion，公司將能夠在利潤豐厚的罕見病藥物領域佔據一席之地，並有助於推動未來幾年的收入和現金流。Alexion每年60億美元的銷售額中，大部分來自治療罕見血液病的藥物Soliris，這是全球最昂貴的藥物之一。

阿斯利康目前與英國牛津大學合作，研發的新冠疫苗。該疫苗正在接受英國和歐洲藥品監管機構的評估，可能於幾周內在英國獲得緊急使用授權。

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編輯：吳敏芳