【港股市況】恒生指數高開16點　美團跌逾4%（不斷更新）

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【疫情焦點】全球確診新增30萬宗 美國新增16萬
美股上周五個別發展，美國聯邦政府避過停擺 ，道指倒升47點。美股前貨今早造好，帶動港股略為高開。恒指開報26522點，升16點。小米 （01810） 升0.9%；阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；美團 （03690） 跌逾4%。
即市走勢：
【09︰20】恒指開報26522點，升16點。小米 （01810） 升0.9%；阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；美團 （03690） 跌逾4%。
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【09︰14】即月期指開報26535點，升80點或0.3%。
【09︰05】人行公開市場今日將進行200億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠300億元人民幣。
【08︰53】恒指黑期升3點，報26513點。道指期貨升166點，報30101點。
【08︰35】時代鄰里 （09928） 公布，於12月11日全資附屬公司收購成都合達聯行科技有限公司合共31%股權，涉2.97億元人民幣。成都合達聯行科技持有成都合達聯行物業服務有限公司。
【08︰15】中國家具產品製造商匯森家居國際集團 （02127） 今日起招股，招股價介乎1.57元至1.86元，一手2000股，每手入場費3757元。
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【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.16元，跌0.49元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報582.42元，跌5.58美元或近1%。
更多ADR收市：
【07︰30】美股上周五個別發展，美國參議院通過為期一周的臨時撥款法案 ，聯邦政府避過停擺 ，道指曾挫178點失守三萬關，收報30046點，倒升47點；標指收報3663點，跌4點；納指收報12377點，跌27點。
港股ADR收報26242點，跌262點或1%，恒指夜期收市跌82點，收報26373點。
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責任編輯︰梁浩碩