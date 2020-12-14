【恒指夜期】科聯網監管風險困擾　阿里巴巴騰訊齊跌　恒指夜期微彈46點（不斷更新）

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【新加坡疫情】新加坡與輝瑞、Moderna、科興簽疫苗協議 輝瑞疫苗最快月底到貨
內地科技行業監管風險重臨，阿里巴巴 （09988） 、閱文 （00772） 成懲罰對象，拖累港股午後跌幅擴大，恒指最終收報26389點，跌116點。美團 （03690） 挫逾3%、阿里巴巴和騰訊 （00700） 同跌逾2%、閱文則插4.1%；小米 （01810） 則升近6%創新高。今晚留意美股能否進一步向上，若外圍市況正面，港股或同樣受惠。
焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞：
【美國制裁】美財政部：未發現有金融機構與被制裁中港官員進行進重大交易
即市走勢：
【19︰02】恒指夜期報26411點，跌46點，高水21點。
【16︰30】即月期指收報26364點，跌91點，低水26點。
【16︰10】恒指收報26389點，跌116點。美團 （03690） 挫逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。小米 （01810） 升近6%創新高，泡泡瑪特 （09992） 上市翌日續升近8%。
【16︰00】恒指U盤前跌71點，報26434點。
【15︰39】大市跌幅收窄至不足100點，恒生指數跌94點，報26412點。
【15︰38】泡泡瑪特 （09992） 今日曾回吐一成，低見61.2元，最新轉升半成，報72.65元。
【15︰26】港股尾市跌約110點，恒生指數跌112點，報26393點
【15︰18】滙豐 （00005） 一度跌穿41元水平，最新報41.05元，跌1.4%。
【15︰00】上證全日升近0.7%；深證升1%；創業板指升1.4%。
【14︰56】京東健康 （06618） 升近一成，高見133.7元新高。
【14︰51】小米 （01810） 續試高位，最新報29.4元，升逾6%。
【14︰22】大市跌約150點，報26354點。
【13︰52】小米 （01810） 愈升愈有，股價午後升逾6%，破頂高見29.25元。
【13︰49】阿里巴巴 （09988） 跌3%，低見250.6元。
【13︰44】滙豐 （00005） 跌1.3%，低見41.05元。
【13︰31】港股跌約100點，恒生指數跌108點，報26396點。
【13︰26】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 午後跌逾2%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 逆市升逾5%。
【13︰09】港股跌幅擴大至逾150點，恒指跌174點，報26331點。
【13︰03】阿里巴巴 （09988） 跌近2%；閱文 （00772） 跌近0.8%。國家市監局依據反壟斷法，對阿里巴巴、閱文、順豐行政處罰50萬人民幣。
【反壟斷法】阿里巴巴、閱文各罰50萬人幣 市監局：互聯網行業不是反壟斷法外之地
【13︰00】港股午後初段跌近70點，恒生指數報26438點。
【12︰00】恒指中午收報26480點，跌25點。小米 （01810） 逆市升近半成，京東健康 （06618） 升逾7%，2股齊創新高；美團 （03690） 跌近3%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。
【11︰51】光伏股續揚，保利協鑫 （03800） 升逾4%，高見1.17元。
【11︰31】上證半日升0.4%；深證升近0.6%；創業板指升1%。
【11︰20】京東健康 （06618） 升逾8%，高見132元新高。
【11︰16】大市欠方向，恒生指數最新跌約35點，報26472點。
【11︰09】小米 （01810） 升幅擴至半成，高見28.95元創新高。
【10︰52】汽車股造好，除東風 （00489） 升逾8%；比亞迪 （01211） 升1.7%；吉利 （00175） 升1.8%；華晨 （01114） 升2.9%；長汽 （02333） 升6.5%。
【10︰47】美團 （03690） 跌勢回順，跌幅收窄至不足4%，報282.6元。
【10︰34】京東健康 （06618） 升幅擴大至半成，高見129元創新高。
【10︰31】舜宇 （02382） 升4%，高見151.7元；瑞聲 （02018） 升近0.5%，高見41.55元。
【10︰24】港股反覆升約30點，報26537點。
【10︰23】洛陽鉬業 （03993） 升逾4%，高見3.89元。洛鉬以5.5億美元（約42.6億港元）從自由港（Freeport-McMoRan Inc）收購Kisanfu銅鈷礦的95%權益。
洛陽鉬業大漲5% 早前斥42億收購剛果金Kisanfu銅鈷礦95%權益
【10︰17】小米 （01810） 升幅擴大至逾4%，高見28.9元。
【小米股價】小米升逾4%創新高 雙12銷售增4成、小米11料月底發佈
【10︰13】東風 （00489） 升逾7%。東風A股發行上市的申請已獲深圳證券交易所創業板上市委員會審核通過。集團此次擬發行不超過9.57億股A股，計劃集資210億元人民幣，將刷新創業板集資紀錄。
【10︰07】禹洲集團 （01628） 升1.8%，高見2.89元。禹洲集團 （01628） 建議通過全球發售及分派方式，分拆附屬公司禹佳生活服務的股份於聯交所主板獨立上市，並已獲聯交所同意。
【新股IPO】禹洲集團擬分拆旗下物管業務 禹佳生活服務料主板上市
【10︰03】中集集團 （02039） 升逾1%，成交達83億元。
【10︰01】大市最新跌約10點，報26494點。
【09︰51】中海油 （00883） 續彈2%；中石油 （00857） 升0.4%；中石化 （00386） 跌近0.3%。
【09︰47】京東健康 （06618） 升逾3%，高見127元創上市新高。
【09︰45】小米 （01810） 造好，小米股價升逾3%，高見28.55元。
【09︰41】泡泡瑪特 （09992） 上市翌日，股價回吐一成，低見61.2元見上市低。
【09︰39】阿里巴巴 （09988） 跌1.2%，低見255.2元；騰訊 （00700） 跌近1.4%，低見578元；美團 （03690） 跌逾6%，低見272.2元。
【09︰37】青啤 （00168） 跌逾4%，傳多名股東共減持3100萬股。
【09︰35】美團 （03690） 早段跌近6%，低見276元。
【09︰31】港股早段轉跌逾50點，恒生指數報26447點，跌58點。
【09︰29】蒙牛 （02319） 逆市跌1.6%，開報40.95元。內地乳製品公司妙可藍多（滬︰600882）宣布，收到公司實際控制人柴琇通知，公司或出現控制權變更，料蒙牛將會入主成為妙可藍多的最大股東，並擁有實際控制權。
【乳業股】蒙牛入主內地乳製品公司妙可藍多 擬斥30億人幣購新發股份
【09︰20】恒指開報26522點，升16點。小米 （01810） 升0.9%；阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；美團 （03690） 跌逾4%。
【社區團購】網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【09︰14】即月期指開報26535點，升80點或0.3%。
【09︰05】人行公開市場今日將進行200億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠300億元人民幣。
【08︰53】恒指黑期升3點，報26513點。道指期貨升166點，報30101點。
【08︰35】時代鄰里 （09928） 公布，收購成都合達聯行科技49%權益，涉2.97億元人民幣。完成後，將成為時代鄰里的間接聯營公司，並將入賬列作公司投資。另外，共同投資者同意收購物業管理服務公司合共31%的股權。
【08︰15】中國家具產品製造商匯森家居國際集團 （02127） 今日起招股，招股價介乎1.57元至1.86元，一手2000股，每手入場費3757元。
【新股IPO】匯森家居2127今日起招股 每手入場費3757元
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.16元，跌0.49元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報582.42元，跌5.58美元或近1%。
更多ADR收市：
【07︰30】美股上周五個別發展，美國參議院通過為期一周的臨時撥款法案 ，聯邦政府避過停擺 ，道指曾挫178點失守三萬關，收報30046點，倒升47點；標指收報3663點，跌4點；納指收報12377點，跌27點。
港股ADR收報26242點，跌262點或1%，恒指夜期收市跌82點，收報26373點。
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責任編輯︰梁浩碩