▲ 【疫情焦點】全球確診新增30萬宗 美國新增16萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月14日早上8時35分，全球累計72,772,988宗新冠肺炎確診病例，較上日增加307,949宗。累計1,619,898死亡個案，較上日增加3,395宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 165,705 16,729,352 306,429 意大利 0 1,843,712 64,520 英國 18,538 1,854,490 64,267 西班牙 0 1,741,439 47,624 法國 25,357 2,430,612 58,015 德國 2,382 1,338,483 22,406 中國 16 86,741 4,635 香港 0 7,542 117

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩