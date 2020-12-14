【疫情焦點】全球確診新增30萬宗　美國新增16萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月14日早上8時35分，全球累計72,772,988宗新冠肺炎確診病例，較上日增加307,949宗。累計1,619,898死亡個案，較上日增加3,395宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|165,705
|16,729,352
|306,429
|意大利
|0
|1,843,712
|64,520
|英國
|18,538
|1,854,490
|64,267
|西班牙
|0
|1,741,439
|47,624
|法國
|25,357
|2,430,612
|58,015
|德國
|2,382
|1,338,483
|22,406
|中國
|16
|86,741
|4,635
|香港
|0
|7,542
|117
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩