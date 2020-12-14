【新股IPO】匯森家居2127今日起招股　每手入場費3757元

▲ 【新股IPO】匯森家居今日起招股

中國家具產品製造商匯森家居國際集團 （02127） 今日起招股，匯森家居計劃發行發售7.5億股，其中10%公開發售，90%國際配售，匯森家居招股價介乎1.57元至1.86元，集資11.78億元至13.95億元，匯森家居一手2000股，每手入場費3757元。

【新股IPO】匯森家居國際通過上市聆訊 沃爾瑪為集團主要客戶

假設匯森家居超額配股權未獲行使，以招股價中位數每股1.715元計，所得款項淨額約12.29億元，約45.4%將用於建立由兩個生產

車間組成的一個新製造工廠，分別專注於生產板式家具及軟體家具；約33.0%將用於建設愛格森工廠二期；約5.0%將用於通過為匯森

家具工廠購買更先進及自動化的機器及設備以升級生產線；約6.6%預期將用於提高產品設計及研發能力；約10.0%用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。

匯森家居今日起至12月14日（周五）招股，預計12月29日於主板掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩