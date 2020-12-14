  • 21°C
香港時間 : 20201214日 (一) 07:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指上周五升47點　港股ADR跌262點

股市 07:27 2020/12/14

分享：

道指上周五升47點　港股ADR跌262點

道指上周五升47點
美股上周五個別發展，美國參議院通過為期一周的臨時撥款法案 ，聯邦政府避過停擺 ，道指曾挫178點失守三萬關，收報30046點，倒升47點；標指收報3663點，跌4點；納指收報12377點，跌27點。

港股ADR跌262點
港股ADR收報26242點，跌262點或1%，滙豐 （00005） ADR折合報41.16元，跌0.49元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報582.42元，跌5.58美元或近1%。恒指夜期收市跌82點，收報26373點。

紐約期金跌0.5%
市場對英硬脫歐憂慮升溫，加上紐約市加強社交隔離措施，紐約期油收報46.57美元，跌0.21美元或0.5%。布蘭特期油收報49.97美元，跌0.28美元或0.6%。

美滙指數升近0.2%
市場避險情緒升溫，美元滙價升0.17%至90.98，最新報90.76。歐元兌美元報1.2136；美元兌日圓報104。

美國十年期債息報0.9厘。

紐約期金升0.3%
市場仍憧憬新刺激措施最終會推出，金價上升，紐約期金收報1843.6美元，升6.2美元或0.3%。現貨金於1837美元水平。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指跌69點港股ADR升133點　國際油價升逾2%
2020/12/11
道指跌69點港股ADR升133點　國際油價升逾2%
金股滙行情 - 道指跌105點港股ADR跌295點　紐約期金跌1.9%
2020/12/10
道指跌105點港股ADR跌295點　紐約期金跌1.9%
金股滙行情 - 道指升104點　港股ADR升58點
2020/12/09
道指升104點　港股ADR升58點
金股滙行情 - 道指跌148點港股ADR跌37點　紐約期金升1.4%
2020/12/08
道指跌148點港股ADR跌37點　紐約期金升1.4%
金股滙行情 - 道指升85點港股ADR升15點　美滙指數跌穿91水平
2020/12/04
道指升85點港股ADR升15點　美滙指數跌穿91水平
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

下一篇文章

【開市9點半】上海金融地位直追紐約、倫敦　冀2035年趕上　螞蟻監管風波未完？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
【BNO移民】積金局：單靠BNO或回鄉證不可證明永久離港　不能提早提取MPF
【BNO移民】積金局：單靠BNO或回鄉證不可證明永久離港　不能提早提取MPF
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【社區團購】網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【社區團購】網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言