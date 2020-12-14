▲ 道指上周五升47點 港股ADR跌262點

道指上周五升47點

美股上周五個別發展，美國參議院通過為期一周的臨時撥款法案 ，聯邦政府避過停擺 ，道指曾挫178點失守三萬關，收報30046點，倒升47點；標指收報3663點，跌4點；納指收報12377點，跌27點。

港股ADR跌262點

港股ADR收報26242點，跌262點或1%，滙豐 （00005） ADR折合報41.16元，跌0.49元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報582.42元，跌5.58美元或近1%。恒指夜期收市跌82點，收報26373點。

紐約期金跌0.5%

市場對英硬脫歐憂慮升溫，加上紐約市加強社交隔離措施，紐約期油收報46.57美元，跌0.21美元或0.5%。布蘭特期油收報49.97美元，跌0.28美元或0.6%。

美滙指數升近0.2%

市場避險情緒升溫，美元滙價升0.17%至90.98，最新報90.76。歐元兌美元報1.2136；美元兌日圓報104。

美國十年期債息報0.9厘。

紐約期金升0.3%

市場仍憧憬新刺激措施最終會推出，金價上升，紐約期金收報1843.6美元，升6.2美元或0.3%。現貨金於1837美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩