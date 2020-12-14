【新冠疫苗】美國疾控中心批准輝瑞疫苗 最快本周起可開始接種

繼美國食品藥品監督管理局（FDA）於上周五（12月11日）批准使用輝瑞（Pfizer）及BioNTech的新冠疫苗後，美國疾病管制與預防中心 （CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）亦接受中心資訊委員會的建議，批准對16歲或以上人士注射該疫苗。預計首劑疫苗將在周一（12月14日）給予接種。

雷德菲爾德在CDC的聲明中說道「CDC跟隨着上周五FDA對疫苗的核准而給予這個建議，正當新冠肺炎再次肆虐全美，我們在最關鍵的時候給予注射疫苗的建議。」他同時提到，最快可在周一展開接種，並希望此舉能減低新冠肺炎對美國帶來的影響，令人民能早日重回以前的生活。

【美國疫情】單日死亡人數破三千 料FDA即將批准疫苗 【下一頁】

在CDC和FDA雙雙同意接種輝瑞的新冠疫苗後， 首批載滿1萬8千多劑疫苗的貨車周日從密歇根州的輝瑞工廠開往運送商Fredex和UPS等等的物流基地。負責領導運送及分發的曲速行動（Operation Warp Speed）的佩納（Gustave Perna）將軍在記者會中表示，首批疫苗首先由輝瑞的工廠出發，到達物流基地後，再由物流公司分派到全國636個地點。「周一將有145處地點收到疫苗，周二（15日）會有425處，而周三（16日）則會有66處，這將會是第一批疫苗的配送計劃。」

威勒（Wes Wheeler）為其中一間負責運送疫苗的物流商UPS醫療保健（UPS Healthcare）的主席，他表示由於疫苗必須儲存在零下100攝氏度的低溫，這對儲存及配送的過程帶來極大挑戰。疫苗在運送及儲存過程將主要使用乾冰進行保存，威勒透露，UPS將會與確認送抵的地點也有足夠的乾冰保管疫苗。

【美國疫情】拜登：上任100天內將準備1億劑疫苗 籲國會通過防疫撥款 【下一頁】

疫苗將由各州自行分配，而CDC建議率先為前線醫護人員及長期居住在安老院舍的老人家接種。候任總統拜登（Joe Biden）曾表示在上任的100天內為全國供應1億劑疫苗，相等於5000萬人一人兩劑的數量。

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