【英國脫歐】英國歐盟同意延長談判期限 約翰遜下令海軍戒備

原定於周日（12月13日）結束的脫歐談判再度延長限期，雙方元首在周日在通過電話後發表聯合聲明，表示「現時情況下繼續尋求共識是負責任的」，並同意將談判死線延期，稱會審視「在脫歐限期即將來臨的情況下能否達到共識」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在電話中討論到雙方的在幾項議題上的主要分歧。雙方沒有明言談判會延長多久，但脫歐在12月31日便會成事，雙方亦要在脫歐前向議會提交脫歐協議，因此雙方必須在餘下的兩星期密鑼緊鼓進行談判。

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馮德萊恩形容她與約翰遜的通話具建設性及有益的，但約翰遜早前曾警告英國將很大可能進行無協議脫歐，並稱英國已經為無協議脫歐做好準備，包括脫歐後以世貿協議與歐盟進行貿易活動。「英國與歐盟之間在某些議題上仍存在嚴重分歧，現在大家最應該做的是，準備好迎接世貿標準的貿易活動。」約翰遜其後補充道，英國絕不會從談判中中途退出。

據外媒報導，約翰遜已下令英國海軍在專屬水域戒備，以準備無協議脫歐後驅趕水域內的歐盟漁船。外界認為，約翰遜下令海軍戒備是為了向歐盟展示捍衛水域的決心，以回應雙方在捕魚權上一直爭持不下的爭拗。不過，英國國會的國防專責委員會（Defence Select Committee）主席埃伍德（Tobias Ellwood）批評約翰遜此舉不負責任，破壞英國形象。曾為歐盟對外關係專員的前港督彭定康（Chris Patten）直言約翰遜是民族主義者，指他現在在走向英國優越主義的跑道上（on this runaway train of English exceptionalism）。

【英美關係】脫歐在即 英國明年起暫停對美部分關稅 【下一頁】

若無協議脫歐最終成事，英國與歐盟之間將會為產品和服務互相課稅，外界擔心物價會被抬高。英國傳媒報導，政府的應對無協議脫歐的計劃包括囤積足夠供應6星期的食物、藥品及醫療器材等，並以準備接近100億（1千300億港幣）英鎊的緊急資金。

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