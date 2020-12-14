【宅經濟】綫上發展成新出路？　疫下綫上宣傳帶旺品牌設計及角色授權公司

▲ Beebipeace設計總監兼創辦人施德燕稱，品牌源自她設計自家角色「玫瑰不倒翁小姐」。（程志遠攝）

新冠肺炎改變本地營商環境，愈來愈多港商加大綫上業務的發展，而且需要設計品牌角色協助推廣。從事角色授權及品牌設計的本地品牌Beebipeace表示，其角色授權業務未有因疫情停滯，加上獲不少公司邀請舉行聯乘活動。今年整體營業額亦按年上升逾50%，錄約7位數字。

經營自家角色作招徠

Beebipeace設計總監兼創辦人施德燕接受本報訪問時稱，品牌源自她設計自家角色「玫瑰不倒翁小姐」，從她以前曾設計的數千朵玫瑰花藝術裝置演變，取自希望好像花一般燦爛。而她認為，為其他品牌建立形像前，做好自家品牌很重要，皆因其他零售商或品牌會參考她自家品牌成果再考慮合作。因此，她亦花了不少工夫持續經營自家角色如「玫瑰不倒翁小姐」和「QQ仔不倒翁」。

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她舉例，客戶之一的老字號粉麵店「麥文記」，其接班人想改變過去風格，請她重新設計品牌形像，亦有參考她過去的設計，她便為其設計形像生動的角色如「蝦妹妹」。

在家工作多用手機APP 創貼圖「吸睛」

疫情下更多人需要使用綫上通訊軟件溝通，她與員工溝通時留意到手機應用程式上的貼圖多人使用，她推出應節或抗疫貼圖，並上載到社交網站宣傳。而且，客戶留意到綫上發展趨勢，她為客戶建立品牌形像時，亦有採用相關宣傳策略。她舉例，食肆「點秋香」除了設計店舖外貌和餐牌，還製造通訊軟件的貼圖和社交網站粉絲專頁。

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她又指，舊客戶在網上留意到她最新狀況，主動聯繫推出聯乘活動，並舉例，前年與一間日本文具和護膚品公司合作，今年在疫情下再度合作，推出聯乘活動和舉行綫上展覽。故她稱，品牌業務沒有因疫情停滯，更預料今年整體營業額按年上升逾50%，錄約7位數字。

記者：馬意文

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