【樓市熱話】網民呻新居入伙 問題一蘿蘿　籲「有得揀千祈唔好買舊樓」

上到車本來是開心事，但如果入伙後先發現單位問題多多，確是很煩人的一件事。近日有網民在討論區發帖，指買樓時已金睛火眼睇實，單位有不漏水位，但仍是百密一疏，收樓後發現浴室有漏水浸至鋼筋生锈，到裝修時更發覺問題「一籮籮」，他總結今次經驗，籲其他網友「有得揀千祈唔好買舊樓」。

該帖文指出，樓主買入的單位位處港島區，樓齡有40多年。在睇樓時，他已睇晒所有漏水的高危位置，但惟獨睇漏了廁所假天花，收樓後發現該處有個位發漲了，鑿開後見到鋼筋都生了鏽。之後到裝修單位期間，發現不少舊樓的問題，是之前無諗過的。他勸喻置業人士千祈唔好買舊樓，除非真係無得揀時先揀舊樓。

煤氣喉套通生鏽，煤氣師傅建議全套換掉

之後諗唔用煤氣算，反正煤氣熱水爐好貴，仲要搭棚。但原來係無得揀，裝修師傅話大廈電線好幼，用太多高功率既電器會出事，建議用返煤氣

舊樓有機會樓層好薄，裝修師傅做水電時，鑿穿左樓下條電線，佢話因為樓層太薄

裝唔到光纖寬頻，舊樓的喉管好大機會係鐵喉，喉入面生晒鏽，拉唔到線

此帖一出，引來不少網民回應，認同舊年問題多，遲多幾年更難放售，「超過十年就好多問題，如果唔係點會咁多人搶新樓」、「我住嗰度五十幾年，寬頻無問題，電爐煤氣都無問題，係漏水麻煩」、「你自己都識講，置業3大選擇，新、遠、大，只可選一」

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其他網民回應：

有同感，買完舊樓好多問題要預多筆錢執呢樣執果樣。外牆漏水呢啲基本，裝修果時鏟底發現好多位鋼筋生銹，令石屎剝落，一定要執，唔執第時都係一樣剝落，又一筆錢。熱水爐諗住煤氣轉即熱式，問過大廈又行唔到三相電，又要俾成皮幾野換喉，買個日本製熱水爐又7、8千。跟住大廈又維修、換喉，又點又剩又要夾錢，認真和味

呢啲問題通常都係發生係單支樓，住左廿幾年單支，用左十幾年貴價8M寬頻，近幾年搬左先有光纖。仲要廚房去廁所嘅煤氣喉係塞左，但又無三相電，搞到要轉普通電熱水爐

有錢邊個唔想住市區一千尺新樓、獨立屋別墅，問題無錢，首期差50、100萬，選擇已經好大分別，仲未計月入

啲50、60年舊樓舊到去一個位，係全方滲漏，啲牆同地台好似威化餅，根本無得醫，只有不停咁燒錢維修

舊樓買返黎一定要全拆啦，唔換根本唔得，剩係個電箱都唔夠用，同埋你單橦保養再差d

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記者：李兆明