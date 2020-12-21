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【香港疫情】恒生新蒲崗分行1員工確診、28日重開　北河街分行員工檢測呈陰性

股市 18:33 2020/12/21

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恒生新蒲崗分行和北河街分行暫停服務。（資料圖片）

恒生銀行（00011）新蒲崗分行早前因有員工確診而停業，將於下周一（28日）恢復營業。另一間深水埗北河街分行，早前因等待1名員工檢測結果而停業，該員工檢測結果呈陰性，北河街分行周二（22日）恢復營業。

恒生新蒲崗分行早前有1名員工確診，分行自本月14日起將暫停服務兩周；深水埗北河街分行亦將停業至另行通知，以待分行其中1名緊密接觸者的病毒檢測結果。恒生表示，個案與較早前確診的黃埔新邨分行員工有關，3人曾在11月下旬見面。

恒生黃埔新邨優越及優進理財中心員工確診【下一頁】

恒生已安排兩間分行所有員工留在家中自我隔離，並安排他們接受深喉唾液測試，全部員工的檢測結果均呈陰性。同時，銀行根據衛生當局的指引，已在兩間分行進行徹底清潔及消毒。

確診的新蒲崗分行職員，12月9日最後上班，上班前探測體溫正常。恒生早前指，其主要在分行內的後勤辦公室工作，較少處理接觸客戶的服務。她們和分行所有員工均有遵從指引，當值工作期間全程佩戴口罩。

（第二版更新北河街分行和新蒲崗分行重開）

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編輯：趙穎妍

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